Expansão do Tecnosinos

68

669040

2019-02-06 22:05:37

A H Lar Construções do grupo Herval começa a comercializar o Partec Green no Tecnosinos de São Leopoldo, um condomínio de empresas para locação e venda e segunda expansão do parque. É um dos primeiros prédios a receber no Estado a certificação Green Building Council/Leed Platinum, porque obedece a critérios voltados para a tecnologia e sustentabilidade, como eficiência energética, inovação no design e transportes alternativos. O reaproveitamento da água, o uso inteligente de energia e o descarte correto de lixo são alguns dos itens oferecidos. Um exemplo prático é a possibilidade de economia no consumo de energia de até 40% devido à posição das janelas e uso racional dos condicionadores de ar.

O tamanho do Partec

O Partec Green tem 20 mil metros quadrados de área construída, 11 andares com 99 salas comerciais, e a possibilidade de andares corporates (que possibilitam um espaço único de 717 m2), seis elevadores, um salão de festas, um restaurante, quatro lojas e um estacionamento subterrâneo para quase 400 carros, investimento de R$ 30 milhões. A SAP é uma das empresas já instaladas no Partec Green.

Indústria confiante

O Índice de Confiança do Empresário Industrial da Eletroeletrônica (Icei) atingiu 65,1 pontos em janeiro deste ano, ou 2,5 pontos acima dos 62,6 do final de 2018 e 3,7 pontos acima dos 61,4 de janeiro do mesmo ano. A pontuação vai de 0 a 100, mas acima da linha de 50 o resultado é considerado positivo segundo o índice.

Controle de pragas

A legislação para licenciar empresas que oferecem serviços de controle de pragas está hoje bem mais rigorosa. Ela exige sete licenças diferentes para funcionar, segundo um veterano empresário do setor, Alcival do Prado Borba, diretor da Desinset de Porto Alegre. É PPCI dos bombeiros, Localização, Vigilância Sanitária, Saúde para Caixas D'água, Fepam, Conselho Regional de Química e Ambiental do Morro do Osso.

De bar a steak house

Inaugurado em 2015, o Duplex 312, do bairro Moinhos de Vento de Porto Alegre, começou 2019 com novo conceito e novidades no cardápio. Do bar que oferecia opções de chopp e petiscos no happy hour, passou a se apresentar também como steak house em paralelo com o formato anterior. A mudança surgiu de uma tendência mundial, o crescimento das steaks houses.

Certificação da Fortus

A Fortus Contábil, integrante da Fortus Group, acaba de ser certificada com a ISO 9001, pelo sétimo ano consecutivo, juntamente com a Fortus RH, Fortus Office e a holding, que abrange todas elas, a Fortus Group. "Esta certificação significa que estamos entregando aos clientes o que prometemos, de forma qualificada e com excelência", explica o CEO João Custódio.

Os descontrolados de verão

O Canoas Shopping vai além dos descontos para impulsionar as vendas de sua já tradicional Liquidação Descontrolados de verão, que começa hoje e vai até o próximo domingo com a promoção compre e ganhe boias donuts para levar ainda mais diversão à praia ou piscina. Para participar, basta reunir R$ 150,00 em notas fiscais de compras nas lojas da promoção durante este período e trocar na hora por duas boias por CPF. No sábado, das 11h às 20h, um grupo de artistas circenses - malabarista, contorcionista, acrobata e personagens de pernas de pau - circulará pelos corredores do mall, interagindo com o púbico e parando em diversos lugares.