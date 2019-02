Gambrinus faz 130 anos

68

2019-02-05 22:33:50

Prestes a completar 130 anos em outubro, o Gambrinus, restaurante mais antigo de Porto Alegre, é referência quando o assunto é bolinho de bacalhau. Ele vendeu no período de outubro a dezembro de 2018, quatro mil unidades no estabelecimento localizado no Mercado Público. Outra opção que sempre agrada é o Bacalhau à Gomes de Sá, que foi pedido aproximadamente 500 vezes no mesmo período. De acordo com o proprietário João Alberto Cruz de Melo, ao longo de 2019, o Gambrinus deverá ter novidades para comemorar o longevo aniversário, como a criação de um prato diferenciado com bacalhau e um combo promocional com as principais atrações do cardápio.

Tecon Rio Grande

O Tecon Rio Grande, terminal de contêineres do grupo Wilson Sons, atingiu no ano passado 42.987 TEU (unidade de medida equivalente a 20 pés) no transporte via navegação interior de congelados, resinas, glicerina, utensílios domésticos, partes e peças, móveis, compensados e sucata. E suas cargas importadas registraram alta de 9,8% em 2018 sobre 2017. Ao todo, foram 80 mil TEU em 2018, tendo como grande destaque o segmento de partes e peças, com incremento de 20%.

Acima dos 50 anos

O intercâmbio acima dos 50 anos caiu no gosto dos brasileiros e mostra que estudar no exterior não é só para jovens. Na CI Intercâmbio e Viagem a modalidade cresceu 20% nos últimos anos, comprovando que não há idade para viver uma nova experiência. Os destinos mais procurados são Canadá, Inglaterra, Espanha, Itália e Malta. Pensando nisso, a empresa organiza um grupo só de gaúchos, acima dos 50, para Malta em maio deste ano.

Aprovação de pneus

A Viação Santa Cruz, de São Paulo, realizou testes com pneus reformados da banda de rodagem DV-RM Eco da gaúcha Vipal Borrachas e poupou 2,08% de combustível, tendo ainda ganho de 2,05% na média de performance do veículo. A aferição, feita com a reformadora de pneus NSA Pneutec, foi na Rodovia dos Bandeirantes (85% do percurso) e na Marginal Tietê (15%). E utilizados no total 8 pneus reformados: 4 na versão Eco e 4 na versão tradicional.

Frango gaúcho na feira de Dubai

Proprietário das marcas Nat, Avia e Agrogen, o Grupo Vibra de Montenegro aposta pela primeira vez em estande próprio na Gulfood, considerada a maior exposição anual de alimentos, bebidas e hospitalidade do mundo, que acontece entre os dias 17 e 21 deste mês, em Dubai. A empresa, que inaugurou nesta cidade em 2017 uma unidade de negócio, irá mostrar novidades no seu portfólio, composto por cerca de 150 produtos de frango, com destaque para o Griller Nat Verde, que aparece entre as finalistas ao prêmio Gulfood Innovation Award 2019 na categoria Produto Mais Inovador de Carne ou Aves. O grupo é composto por 18 unidades distribuídas estrategicamente no Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais.