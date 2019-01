Decoração e gastronomia

68

667532

2019-01-28 22:36:34

A empresária Tanara Garcia de Abreu está investindo R$ 3 milhões na sua loja de objetos decorativos da rua Cel Bordini em Porto Alegre com uma mudança de posicionamento e de marca que transformou a Beco Design em Casa Bordini. Os primeiros dois pavimentos já foram inaugurados. O térreo, com projeto de interiores de Motta Viegas Arquitetura, é dedicado a objetos de decoração e à valorização do design autoral. O segundo piso abriga uma diversidade de quadros e molduras, com produção própria no local para a personalização de projetos. E o terceiro piso, planejado pela BG Arquitetura, será dedicado à gastronomia para cursos da escola La Gourmandise com chefs renomados, e um espaço de eventos, inspirado em mercados europeus, como o Mercado Central de Florença e o Mercado da Ribeira em Portugal.

Cursos de gastronomia

O espaço dedicado à gastronomia que será aberto em fevereiro irá abrigar cursos de renomados chefs, como Bryan Parsley, da culinária tailandesa; Edevaldo Nunes, dos restaurantes Quintanilha em Porto Alegre e Gramado; Leonardo Magni e Liliana Andriola, do Mandarinier; Luciano Lunkes, ex personal de Donatella Versace dos EUA; Mamadou Sène, do Senac; Marcello Baldresca, da Petiskeira; Marcelo Gonçalves, do Patissier; e Mauro Sousa, do Sheraton Porto Alegre.

Embaixada Bellavista

Cervejaria Bellavista, lançamento da Fruki, está transformando a casa de alguns veranistas em verdadeiras embaixadas. Para estar entre os eleitos basta postar um vídeo no Instagram com a #veraobellavista. Serão dez encontros neste formato até o Carnaval, envolvendo o consumidor em grande experiência com a marca. A Bellavista também premiará alguns participantes da promoção com kit especial.

Uma atividade inédita

A Fimma, quinta maior feira do mundo para o setor moveleiro, levará a Bento Gonçalves, entre 26 e 29 de março, 200 empresários com tudo pago. A ação inédita pretende promover intercâmbio, fortalecer parcerias e gerar negócios. Esta 14ª edição reunirá mais de 300 expositores, com mais de 500 marcas, vindos de 30 países, e deverá movimentar mais de US$ 290 milhões em negócios.

Materiais para calçados

A Materioteca Original by Brasil de Novo Hamburgo, que tem um acervo composto por mais de 700 materiais, terá mais uma edição de atendimentos hoje e amanhã, quando empresas e profissionais do setor calçadista e de moda poderão conferir os mais diversos materiais voltados ao desenvolvimento de produtos, entre cabedais, couros, tecidos, metais, etc. Na ocasião, ainda poderão contar com a consultoria do designer Douglas Panatta, do núcleo de design da Assintecal.

Ingresso da Laghetto em Pelotas

A histórica vitória do Pelotas contra o Internacional deu um destaque especial ao patrocínio da Rede Laghetto Hotéis na camisa do time. A parceria marcou também a assinatura de contrato com a Laghetto para construção de um residencial e do 20º hotel da rede. Será junto ao Estádio da Boca do Lobo e terá alguns apartamentos com vista para o campo. Inaugurado em 1908, no coração da cidade e com capacidade para 22 mil pessoas, o estádio é contornado por lojas, bares e restaurantes. E agora também com um exclusivo hotel da rede Laghetto, que celebra seus 30 anos de existência em 2019 e também é patrocinadora do Inter e do Grêmio, além de hotel de concentração da dupla para jogos disputados em Porto Alegre.