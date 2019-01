Recorde no enoturismo

68

O complexo enoturístico da Cooperativa Vinícola Garibaldi encerrou 2018 com recorde de visitas. Foram 128 mil em busca de experiências no universo vitivinícola, crescimento de 15% sobre 2017 e R$ 4,2 milhões no faturamento da cooperativa. A aposta é no Garibaldi Experience, que reúne quatro opções de visitação. A Taça & Trufa oferece em 45 minutos 5 surpreendentes harmonizações de vinhos, espumantes e chocolates artesanais. O Desperte seus Sentidos, degustação às cegas no interior de uma pipa de 100 mil litros anexa à cave Acordes em 50 minutos. A Degustação de Produtos Premiados, no wine bar. E uma História para Degustar, que consiste em visita guiada gratuita entre pipas e tanques.

CDL no Big Show

CDL Porto Alegre marca presença na 110ª edição da NRF Retail's Big Show, que termina hoje em Nova Iorque. Estão lá o vice-presidente Octávio Scheibe, o superintendente, Maico Renner, e o gestor de Marketing, Rafael Guerra. Seu conhecimento será compartilhado em março, em evento em Porto Alegre.

CI Intercâmbio

A CI -Intercâmbio e Viagem prepara um grande plano de expansão para 2019 no Estado, com vistas a fincar bandeira em Santa Cruz do Sul, Lajeado, Novo Hamburgo, Santa Maria, Canoas, Rio Grande e Gramado. Para isso, trabalhará com seu mais recente modelo de franquia, o Office, que pode ser implantado com R$ 45 mil e no mínimo 15 metros quadrados, customizado pelo franqueado.

Temakeria Japesca

A Rede Temakeria Japesca cresceu 30% em 2018 sobre 2017, passando de 12 para 16 lojas franqueadas na Capital e Região Metropolitana. O CEO Gabriel Cunha vê 2019 com bons olhos e projeta repetir nele pelo menos 2018, com um diferencial - a busca de know how em expansão, espelhado em franquias mundiais. "Acabou a palavra crise", afirma taxativamente,

A PSG Academy

A PSG Academy Porto Alegre será a anfitriã da equipe sub-13 do PSG esta semana. Serão 16 atletas que participarão da IberCup no CT do Grêmio em Eldorado Sul, com a presença também de equipes da unidade gaúcha da academia do clube francês. O torneio é mundial voltado para categorias de base e conta com clubes como Barcelona, Benfica e Grêmio. Dia 21, os europeus serão apresentados ao churrasco gaúcho e farão integração com os atletas da PSG Academy Poa.

Festival de Verão

A Cantina Famiglia Facin do Shopping Total, eleita o melhor restaurante italiano de Porto Alegre em 2018, promove a partir de hoje e até 28 de fevereiro a 1ª edição do Festival de Verão, quando ofertará diferentes descontos e promoções para os clientes aproveitarem ainda mais as noites de verão pelos túneis da antiga cervejaria Brahma.

Advogados no Vale do Silício

Automação, robótica, inteligência artificial e outras tecnologias disruptivas terão impacto profundo no mercado de trabalho no futuro. Segundo o Fórum Econômico Mundial, 65% das crianças que entram na escola primária hoje terão trabalhos que ainda não existem. Além disso, até 2030, 30% dos trabalhadores precisarão mudar de categoria ocupacional devido às novas tecnologias. Por tudo isso, na semana de 21 a 25 deste mês, Patrícia Alves e Paulo Souto, sócios da área trabalhista de Souto Correa Advogados, participarão da Missão RH Vale do Silício, organizada pela StartSe, visitando empresas como Google, Amazon e participando de palestras com professores de Stanford, Berkeley e Singularity University.