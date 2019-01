Otimismo com novo governo

68

664075

2019-01-04 01:00:00

O empresário Paulo Vellinho se alinha ao otimismo de seus colegas com a posse do novo governo, que, por si só, deverá ajudar na retomada da economia brasileira. Ele lembrou, a propósito, encontro seu, em 1966, com o então ministro da Fazenda, Otávio Gouveia de Bulhões, a quem expôs a situação desesperadora da indústria. Resposta do ministro: "Se vocês conseguirem aguentar até 15 de março de 1967 - quando assumiria o presidente Costa e Silva -, no dia seguinte, a economia começará a andar, já que o novo governo devolverá a esperança". Não deu outra. Foi o início do "milagre econômico brasileiro". Para Vellinho, o quadro atual é parecido com a economia estagnada e o desemprego superior a 12 milhões de trabalhadores.

Se a oposição deixar

O que pode atrapalhar é a oposição de setores corporativistas, sobretudo da área pública, que tudo farão para boicotar as reformas estruturantes, como a da Previdência, buscando preservar seus privilégios - os famosos "direitos adquiridos" - porém "mal havidos". "Eles construíram para si ilhas de fantasia, verdadeiros 'tentáculos do mal' nos quais se 'agarram com unhas e dentes', receando que ao secar suas 'tetas' teriam forçosamente que trabalhar para manter seu status quo."

Doação de alimentos

Tecon Rio Grande arrecadou com Wilson Sons Agenciamento, rebocadores, Contesc e empresas terceirizadas 2,5 toneladas de alimentos, destinadas a entidades assistenciais de Rio Grande. Foram mais de mil unidades entregues aos programas Mesa Brasil e Banco de Alimentos, que fizeram sua distribuição a 12 instituições.

Roma inesquecível

A campanha Roma Inesquecível, promovida pelos cartões Zaffari Card e Bourbon Card, já conta com aproximadamente 84 mil participantes e 270 mil números da sorte desde seu lançamento, no dia 1 de dezembro. Os clientes dos cartões têm até o dia 13 deste mês para participar da promoção, que irá sortear seis viagens com acompanhante para a capital italiana.

CRA reinaugura sede

Conselho Regional de Administração do RS (CRA-RS), presidido pela administradora Cláudia Abreu, reinaugura, nesta sexta-feira, sua sede em Porto Alegre, que passou por reformas de ampliação e acessibilidade.

Lápis Vermelho nos shoppings

Vem aí a edição de verão da Liquidação do Lápis Vermelho nos shoppings da Multiplan no Rio Grande do Sul, com descontos de até 70% no ParkShopping Canoas e no BarraShoppingSul de Porto Alegre. Será de 10 a 13 deste mês. Para tornar o processo de compra mais prático, já é possível conferir os produtos em oferta no site, Facebook e Instagram do Lápis Vermelho, informa o gerente de marketing e e-business da Multiplan. E assim os clientes já podem chegar ao shopping sabendo o que querem comprar e onde comprar. As promoções também estarão disponíveis nos sites e nas redes sociais de cada shopping.