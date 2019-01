68

Foi um ano muito bom para o Sicredi gaúcho e catarinense, coordenado pela Central Sicredi Sul Sudeste de Porto Alegre. Seu resultado líquido projetado para 2018, com base nos números dos últimos 12 meses de novembro a novembro, deverá atingir R$ 1,250 bilhão ante R$ 1,074 de 2017, aumento de 16,4%, segundo o diretor executivo, Gérson Seefeld. Deste total, 50% voltam aos associados como remuneração do capital e utilização da cooperativa, que podem ser creditados na conta corrente ou no capital no final de abril. Quem decide isso são as assembleias gerais das cooperativas, que acontecem nos primeiros meses do ano e que reúnem mais de 250 mil associados, ou 13% a 14% da base.

Poupança Sicredi

A poupança captada pelo Sicredi, destinada a fomentar o crédito, cresceu 39% no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, sendo que 90% de seus recursos aplicados são direcionados ao crédito rural, financiando a produção, gerando empregos e renda e estímulo à economia local dos municípios. Não sai, portanto das comunidades. Outros números: o crescimento do patrimônio foi de 17,8% e dos ativos 29% atingindo R$ 44 bilhões, sempre nos dois estados.

BRDE sustentável

O BRDE superou em 5,9% em 2018 os resultados do ano anterior - de R$ 2,31 bilhões sobre R$ 2,18 bilhões - e atingiu a maior diversificação de fontes de recursos de sua história, como forma de compensar a redução dos repasses do BNDES. Uma das novas fontes foram as internacionais, viabilizadas no seu compromisso com o desenvolvimento sustentável. Hoje, o banco tem 83% de suas operações sintonizadas com este objetivo da ONU.

Mudança cultural

Uma das metas de longo alcance do novo governador Eduardo Leite é reconstruir as bases do Estado a partir do que nos une e não do que nos separa, escreveu ele. Mais: promover a conciliação junto a aliados e adversários na convicção de que, separados, não chegaremos a lugar algum. E romper o grenalismo, nascido do arquétipo positivista que conduz a política rio-grandense desde o final do século 19.

