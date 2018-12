O imposto solidário

68

2018-12-28 01:00:00

Que tal juntar dois leões para fazer o bem? O leão da coragem, do Instituto do Câncer Infantil (ICI), se une com o leão da Receita Federal para transformar as contribuições de pessoas físicas e jurídicas em ação. O ICI tem projetos aprovados no Funcriança, no qual pessoas físicas, que declaram pelo modelo completo, podem doar até 6% do imposto devido, e pessoas jurídicas, enquadradas no regime do lucro real, podem fazer doações de até 1% do imposto devido. Mas atenção, as doações só podem ser feitas até esta sexta-feira. Após acessar o site, em "executora", escolha o Instituto do Câncer Infantil, informe seus dados e gere boleto para pagar.

Novo McDonald's

O McDonald's reinaugurou o restaurante do Shopping Iguatemi em Porto Alegre dentro dos novos conceitos globais da marca, com maior conforto e tecnologia aos seus consumidores. Ele conta com menu board digital e totens de autoatendimento, que possibilitam a customização dos itens de sanduíches já consagrados no cardápio.

Projeto Conte Mais

A Federação Espírita do RS (Fergs) está autorizada a captar recursos para o projeto Conte Mais através da Lei Rouanet de incentivo à cultura. Trata-se de uma proposta didática de educação da inteligência emocional e construção da identidade moral positiva da criança e do jovem, usando a contação ou leitura de história. Os primeiros quatro livros foram lançados em 2002. Os recursos serão para ampliar as publicações e levar o projeto a um número ainda maior de pessoas.

Sem o estampido

O prefeito Nelson Marchezan Júnior e vereadores de Porto Alegre poderiam inspirar-se na cidade de São Paulo e proibir também aqui o uso de fogos de artifício ruidosos. Além de evitar o sofrimento dos animais domésticos, visa impedir o incômodo causado nos hospitais, aos idosos e a pessoas com síndrome de Down, entre outros.

Nomes mais usados

Arthur foi o nome mais escolhido pelos pais gaúchos no registro de nascimento dos seus filhos em 2018. É o que apontam os dados compilados pelos cartórios de Registro Civil do RS. Para meninas, foi Helena - aparecendo na 3ª posição do ranking estadual. Já no Brasil, foram Miguel, Arthur e Alice.

As moedas da decoração do shopping

Os sonhos natalinos dos frequentadores do shopping Bourbon Novo Hamburgo se reverteram em benefício para os residentes do Lar São Vicente de Paula, instituição de amparo e assistência ao idoso da cidade. Tudo porque R$ 1.913,00 em moedas, depositadas pelos clientes em uma fonte dos desejos presente na decoração de Natal do empreendimento, foram doadas pelo shopping à entidade. A administração do Bourbon decidiu realizar a ação quando notou o grande volume de moedas com pedidos jogadas na fonte todos os dias, desde 12 de novembro, quando a decoração foi montada. Os valores foram entregues na véspera do Natal.