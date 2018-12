Onde está o aniversariante?

68

662812

2018-12-26 01:00:00

O Natal passou e muita gente nem se deu conta de que ele é uma festa de aniversário. E, por isso não lembrou de convidar o aniversariante, que não poderia estar ausente, mas faltou. Mas, pelo menos as vendas teriam atingido as expectativas dos lojistas de Porto Alegre, numa primeira avaliação do Sindilojas. Portanto, do lado das compras e do consumo, este Natal teria cumprido sua finalidade, tendo como personagem central o Papai Noel, o que é positivo. Afinal, as duas coisas não são incompatíveis, porque o Brasil e o mundo vivem do círculo virtuoso das vendas, que geram produção, que gera trabalho e renda. O que talvez seja importante ter em conta sempre é o que afirma o festejado filósofo Mário Sérgio Cortella, famoso por suas distinções e frases de efeito: "Ter sem que o ter te tenha".

Em Punta del Este

O aeroporto de Punta Del Este, no Uruguai, projeta um aumento de 15% de pousos e 30% de oferta de lugares nos voos para a próxima temporada de verão. Tudo porque Aerolíneas Argentinas, Amazonas Uruguai, Latam, Azul e Andes, que já operam em Laguna del Sauce, em Maldonado, terão como competidoras a Avianca Argentina, Flybondi e Paranair, inédito na história de Maldonado.

Projeto Verão Agas

O Projeto Verão Agas 2019 levará oficinas gratuitas aos veranistas de Quintão, Balneário Pinhal, Cidreira, Imbé, Capão da Canoa, Capão Novo e Atlântida Sul em janeiro e fevereiro para garantir diversão e entretenimento. Elas acontecerão às 15h e 19h dentro da escola móvel da Agas, um caminhão carreta climatizado, com expansão lateral, que vira auditório para até 50 pessoas sentadas.

Vagas de trabalho

O Instituto Brasileiro de Seleção Pública recebe até 7 de janeiro de 2019 inscrições para o processo seletivo simplificado de preenchimento de vagas na Central Estadual de Regulação do SAMU, sob gestão da Fundação Hospitalar Getúlio Vargas. São 97 vagas para cargos de nível médio em Porto Alegre com remuneração de R$ 1.587,55 a R$ 2.210,44 e carga de 180 a 220 horas mensais. Não haverá prova. Só avaliação de experiência e formação.

Boulevard Assis Brasil para crianças

O Bourlevard Assis Brasil de Porto Alegre está com uma novidade no seu mix de lojas, a Lulla Trulla, de moda infantil, que acaba de inaugurar sua terceira unidade na capital gaúcha ao completar 10 anos. Ela trabalha com roupas, acessórios e calçados para recém-nascidos e crianças de até 12 anos, buscando sempre trazer novidades e variedades em suas coleções que valorizem o estilo dos pequenos. Única deste shopping voltada exclusivamente para o segmento de moda infantil, a loja inaugura com sua coleção de verão, apresentando vestidos, conjuntinhos e os mais diversos modelos de roupas para temporada. Opções com os personagens preferidos das crianças também estão à disposição dos clientes.