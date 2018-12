68

662540

2018-12-21 01:00:00

Mais de mil alunos de 22 escolas em 11 municípios de abrangência da Cooperativa Santa Clara de Carlos Barbosa participaram em 2018 das atividades de revitalização das hortas plantadas nos anos anteriores, da Oficina de Chás e da confecção do Relógio do Corpo Humano, integrantes do projeto Plantando o Bem. Na Oficina de Chás, a nutricionista Renata Boscaini David abordou os benefícios de cada erva para a saúde e o fortalecimento do sistema imunológico, quando os alunos montaram um herbário com todas as informações sobre as plantas. Já o plantio do Relógio do Corpo Humano foi realizado em parceria da Cooperativa com a Emater, ensinando aos alunos mais sobre os benefícios de alguns tipos de plantas medicinais e como utilizá-las, observando o horário do dia ideal para consumir cada uma.

Hotéis em final de ano

A expectativa dos hotéis de Porto Alegre para as festas de final de ano é especialmente positiva. Eles projetam um crescimento de 5% em média na receita durante o período, segundo levantamento do sindicato (Sindha) em 32 deles. Alguns chegam a apontar um incremento que pode atingir até 30%.

Novos canais da NET

A partir de ontem, os assinantes da NET poderão assistir a dois novos canais que estreiam já em resolução HD no line-up: O FashionTV Brasil, versão nacional do estrangeiro FashionTV e Travel Box Brazil, dedicado a viagens mas que apresenta o mundo sob o olhar dos brasileiros.

Chocofest vai repetir

A Chocofest que nasceu em Gramado e realizou a primeira edição em Nova Petrópolis este ano com 110 mil visitantes em 10 dias e em uma cidade com pouco mais de 20 mil habitantes, vai repetir o evento no próximo ano, por insistência de pedidos da comunidade, segundo a Prefeitura local. Será de 11 a 21 de abril de 2019 com a feira de doces e guloseimas e a expectativa de receber 150 mil visitantes.

Música ambiente Gol

A GOL Linhas Aéreas Inteligentes lança nesta semana mais uma iniciativa exclusiva a bordo dos seus aviões, com música ambiente instrumental da MPB e Bossa Nova. Seráo no momento de embarque, para recepcionar os clientes e no desembarque de todos os passageiros. O projeto teve início na ponte aérea Rio-São Pauloe a expectativa é que seja implementado em toda a sua frota ao longo de 2019.

Auditoria gaúcha de TI

A gaúcha Maciel Russell Bedford está apta a auditar relatórios de empresas de TI, beneficiárias dos incentivos da Lei de Informática. Ela foi credenciada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Com a licença, a empresa poderá identificar fatores que impactam no desempenho das soluções de TI e na sua integração com os processos internos das empresas,

Banda da Brigada no Outlet

O I Fashion Outlet Novo Hamburgo receberá a partir das 20h deste sábado a Banda de Concertos da Brigada Militar, que preparou uma apresentação especial para renovar o espírito natalino, com canções que fazem parte do imaginário e serão oferecidas a seus frequentadores. A apresentação será gratuita no jardim principal do empreendimento, próximo à "Fábrica de Brinquedos do Noel". Assim como tem acontecido nos outros fins de semana de dezembro, o empreendimento atenderá em horário estendido até às 22h. Também no sábado, o Outlet contará com a inauguração da loja Audithorium, marca exclusiva no Rio Grande do Sul destinada ao público masculino e com coleções infantis.