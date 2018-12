Energia solar em Esteio

68

662278

2018-12-20 01:00:00

A empresa Gaúcha Solluce Energia solar acaba de implantar uma usina de energia solar fotovoltaica de 50,16 KWp de potência na fábrica de alimentos balanceados marca Supra da Alisul Alimentos de Esteio, com capacidade para suprir 20% do seu consumo mensal, segundo o diretor Ricardo Milani. Com a geração solar a Alisul evita a emissão de até 500 toneladas de CO2, o consumo de 50 mil litros de combustíveis fósseis e a queima de até 350 toneladas de carvão pelo período de 25 anos. A escolha da energia solar é porque o sol é abundante no Brasil e sua produção gera menor impacto no meio ambiente, não produz emissão de CO2 e nem resíduos em sua operação enfatiza a diretoria da Alisul alimentos.

Loja de Natal ICI

O Instituto do Câncer Infantil (ICI) está com uma loja no Shopping Total desde o dia 9 deste mês, comercializando todos os seus produtos, entre eles camisetas, copos e canecas até este domingo. Os recursos arrecadados serão destinados à assistência de crianças e adolescentes com câncer e para a manutenção do Centro Integrado de Apoio, sede do instituto. O ICI assiste em torno de 250 famílias por mês.

Erro do alinhamento

Até o embaixador americano no Brasil de 1994 a 1996, Melvyn Levitsky, acha um erro o Brasil perseguir uma vinculação a Donald Trump, em vez de buscar uma relação especial. Para o hoje professor na Universidade de Michigan a adesão por linhas partidárias pode ser contraprodutiva no momento em que a oposição democrata terá o controle da Câmara, e Trump começa a ficar acuado por denúncias relacionadas à investigação do promotor especial Robert Mueller sobre a interferência russa na campanha de 2016.

Desconto para ceia

O aplicativo 99 oferece 50% de desconto a todos os motoristas parceiros na compra dos produtos para a ceia natalina, informa o gerente-geral no Estado, Pedro Gomes. A ação especial acontece no Supermercado Tradicional Menino Deus até este sábado. Os produtos são limitados e só poderão ser comprados com o Cartão 99. Atualmente, 73% das compras com o Cartão 99 se destinam à alimentação.

Identificação por radiofrequência

A radiofrequência para identificar produtos ainda é pouco usada no Brasil, mas quem a adotou, como a fabricante de camisetas Piticas - desde o chão de fábrica ao controle de estoque em mais de 300 pontos de vendas no Brasil - está muito satisfeito. De cara, diminuiu o tempo da realização do inventário de estoque de cinco horas para sete minutos. Ela adotou o padrão da GS1 Brasil, que tem como alternativa mais usada para identificação do produto o código de barras. Este foi um dos principais gargalos a serem solucionados, pois a marca tem um crescimento de 80 a 100 pontos de venda por ano no Brasil. Hoje, o faturamento de algo em torno de 300 a 400 mil peças por mês é feito em um portal único.