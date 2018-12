Imóveis de luxo em promoção

68

661862

2018-12-18 01:00:00

A One Imóveis de Luxo de Porto Alegre, em campanha de verão que segue até 31 de janeiro, oferece condições especiais e facilidade no financiamento. Os descontos e negociações valem para compra de apartamentos, coberturas, salas comerciais e casas na Capital. Um dos destaques no catálogo é o The Harbour Miami, na Flórida. O condomínio de luxo é dividido em duas torres com 32 andares e 330 residências, que oferecem uma vista paradisíaca para a baía e acesso a uma praia privada. Seu projeto arquitetônico é assinado pela renomada empresa Corwil Architects e o design de interiores pela The Design Agency. Há quatro anos neste mercado, a One é pioneira e já recebeu vários prêmios regionais e nacionais.

Mudança no Gboex

O Gboex tem novo superintendente comercial. É Leonardo Neustadt, que nos últimos 20 anos atuou na gestão de processos, desenvolvimento de projetos e negociações na área comercial de produtos e serviços voltados aos ramos de seguros empresariais, patrimoniais, transportes, linhas financeiras e de benefícios.

Otimismo na Gang

A Gang projeta vender entre 12 e 15% mais neste Natal sobre igual data de 2017, segundo a diretora Ana Luiza Ferrão Cardoso. É porque acredita em uma mudança na economia, lenta, mas positiva. E a rede - formada por 40 lojas físicas em 25 cidades gaúchas e uma em Santa Catarina, além do e-commerce - está cada vez mais engajada com seu público, que entende a marca e se sente representado por ela. As vendas natalinas geram 17% de todo movimento da Gang no ano.

Papai Noel na linha

O Grupo Zaffari repete este ano a ação de Natal no seu Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC). Ao ligarem, os clientes serão atendidos pela voz do Papai Noel para informar sobre horários de funcionamento, contatos com lojistas, cinemas e teatros, valores de fatura do cartão entre outros dados.

Bibi Feira de Santana

Calçados Bibi, de Parobé, abre sua primeira loja em Feira de Santana - a oitava na Bahia. A estratégia foi implantar, inicialmente, lojas na capital para em seguida expandir ao interior do estado. Hoje, a Bibi tem 111 unidades, das quais 4 internacionais, três em Lima, no Peru, e uma em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.

A multiplicação de PCHs no Estado

Os avanços já obtidos pelo programa de apoio à implantação de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) no RS serão avaliados nesta quinta-feira durante seminário que reunirá autoridades, empreendedores e técnicos do setor. Atualmente, há seis usinas em fase de construção no Estado. Mas salta para 115 o número de projetos com viabilidade ambiental cadastrados na Fepam. Eles terão capacidade de geração da ordem de 600MW, num investimento previsto em torno de R$ 5 bilhões. O 3º Seminário será realizado às 8h30m no auditório do BRDE.