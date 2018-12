As projeções feitas para 2019 por entidades empresariais gaúchas até agora se dividem entre as que compram o pacote fechado do novo governo federal e as que aguardam sua abertura a partir de 1 de janeiro, apesar de indicações da equipe econômica já conhecidas. Até porque há afirmações recentes aparentemente contraditórias do presidente eleito, Jair Bolsonaro. Entre as entidades estão a Fiergs e a Federação das CDLs. O resumo da posição do presidente da Fiergs, Gilberto Petry, é "ver para crer". E do presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch, em entrevista ontem, "um discreto otimismo para 2019, na expectativa de mudanças, ainda não muito claras". Todos, no entanto, são unânimes em reconhecer que o ambiente empresarial mudou. Como disse ainda Petry: "Saímos do realismo pessimista para o realismo otimista".

Programa sustentável

Pioneiro no mundo e reconhecido como um dos principais projetos de sustentabilidade do Brasil, o Programa Origem Sustentável foi selecionado pelo World Congress on Sustainable Technologies como exemplo de sustentabilidade para a Universidade de Cambridge, no Reino Unido. Lançado no mercado brasileiro em 2013 pelo Instituto by Brasil, Assintecal e Abicalçados, ele certifica empresas brasileiras de todos os portes da cadeia produtiva calçadista que incorporam a sustentabilidade na sua produção.

Imersão no e-commerce

Marcada para hoje e amanhã a Conferência e-Commerce Brasil, no auditório do BarraShoppingSul de Porto Alegre, com a expectativa de reunir 1,3 mil pessoas, segundo o fundador e diretor Tiago Baeta. No palco, importantes players do varejo brasileiro e local, destaque para os gaúchos José Galló, da Renner; Andrea Kohlrauch, da Calçados Bibi; Amanda Seinetx, da Piccadilly; Bernardo Oliveira, da Miolo; Cassio Weber, da Herval; e Ricardo Souza Pinto, da Colombo.

O reposicionamento

La Bella Produtora agora é Bella Hub. A mudança de nome nasce de um reposicionamento de mercado e ampliação dos serviços. Com o slogan "Conectar, Expandir e Revelar Talentos", a empresa será importante fio condutor entre novos talentos de diferentes áreas, como moda, cinema, televisão, teatro e publicidade, e o mercado de trabalho. "Hub é o conceito mais contemporâneo da economia criativa e significa conexão", explica o CEO da agência, Dartagnan Sant'Anna.

Novas marcas no Outlet

O I Fashion Outlet Novo Hamburgo - que começa a funcionar, a partir desta sexta-feira, até as 22h, no horário especial das festas de fim de ano - reforçou seu mix com a chegada de marcas como Guess, Lacoste, Camila Klein, Treme Terra e O Boticário. Para dezembro, a novidade fica por conta das lojas Audithorium e Polo Club, aumentando para 72 as operações, que oferecem descontos de 30% a 70%.

Novidades nos 54 anos Aplub

Com o slogan "54 anos bem vividos, mirando novos horizontes", a Aplub de Porto Alegre lança uma campanha institucional para marcar seus 54 anos, resgatar a história da empresa - uma das maiores do Sul do País - e anunciar novidades que estão por vir. Um dos focos é o segmento de Capitalização, que já se tornou a segunda opção do brasileiro para geração de poupança e ferramenta importante para ações promocionais de empresas. Com a melhora no cenário econômico, a Aplub prevê aumento na busca de seus principais produtos, entre eles, o Sorte Sempre, programa de acumulação financeira; o Promocap, para o segmento corporativo; e o Aluguel Fácil Aplub, que diminui a burocracia na hora de alugar imóveis.