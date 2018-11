A Serdil, clínica especializada em radiologia e diagnóstico por imagem, passa a oferecer também o portfólio completo de análises clínicas do laboratório Weinmann, ambas do grupo Fleury. A unificação de exames clínicos e de imagem em uma mesma empresa é inédita em clínicas de Porto Alegre. Localizada no bairro Santana, a Serdil passou por reforma completa e criou um novo ambiente para o Centro da Mulher, que passa a unir os exames ginecológicos do laboratório de análises clínicas ao de ultrassonografia, por exemplo. Da união dos sistemas operacionais surge a agilidade no atendimento decorrente da abertura de uma única ficha de atendimento e o acesso aos resultados dos exames (laudos e imagens) por aplicativo e websites Serdil e Weinmann.

O Natal em conjunto

Pela primeira vez, o BarraShoppingSul e o ParkShopping Canoas da Multiplan farão promoção conjunta de Natal com R$ 2 milhões em prêmios. Eles distribuirão 60 mil panetones da Kopenhagen e sortearão quatro carros Lexus CT200H 2018. A cada R$ 400 em compras, o cliente poderá trocar suas notas fiscais por um panetone e um cupom para concorrer no sorteio. E compras na Black Friday desta sexta irão gerar cupons em dobro.

Campanha de imóveis

Apostando no bom momento do mercado e na Black Friday, a Auxiliadora Predial realiza desde esta quinta ao dia 28 a segunda edição da Black Week com descontos de até 40% na aquisição de imóveis, na capital e principais cidades gaúchas por seu site e rede de mais de 40 agências. Em 2017, mais de 3 mil imóveis tiveram seus preços reduzidos durante a ação resultando em R$ 10 milhões de VGV.

Universidade no exterior

A especialista em educação internacional, Claudia Rodrigues, vai comandar às 19h desta quinta-feira um bate-papo, com entrada franca, sobre cursos de graduação, pós-graduação ou extensão e profissionalizantes fora do Brasil. Será na unidade de negócios CI Universidades na loja da CI na Padre Chagas do Moinhos.

Coworking gaúcho destaque no mundo

O UFO, espaço de trabalho de 600 m2 no ParkShopping Canoas, está entre os 12 projetos arquitetônicos de coworking no Frame Awards, premiação que reconhece os melhores projetos de design de interiores do mundo. Seu design arquitetônico foi assinado por Francisco Tubino, Guilherme Busin, Lucas Dutra e Matheus Stringhini, da MOV.IN Arquitetos. Inspirado em coworkings europeus e arquitetura sueca, para ressignificar a forma de trabalhar e viver, o UFO Space possui design industrial e, ao mesmo tempo, moderno e inspirador, mesclando diferentes tipos de atividades em um mesmo ambiente.