Robô na recepção de hotel

O Ramada Encore Berrini, com inauguração prevista para novembro em São Paulo, será o primeiro hotel brasileiro a ter um robô de serviço para atender os hóspedes. Dotado de inteligência artificial, foi programado pela startup paulistana XRobô, especializada em ensinar robôs a pensar, falar e continuar aprendendo ao longo da vida com o uso do português em aplicações específicas. O modelo usado tem um metro de altura com rosto, silhueta e braços femininos, apto a andar na mesma velocidade de uma pessoa em caminhada lenta e atender como profissional de concierge, respondendo sobre serviços do hotel e até de passeios ou restaurantes.

A maturidade ativa

O Sistema Fecomércio-RS/Sesc vai reunir, entre os dias 19 e 22 deste mês, cerca de 1,3 mil idosos em Torres, na Convenção da Maturidade Ativa Sesc, que, neste ano, completa 15 anos. É um evento que mais reúne idosos no Rio Grande do Sul. Participam da convenção 77 grupos integrantes do programa de todo o Estado. O objetivo é oferecer a eles a oportunidade de conhecer outras formas de lazer.

Fusão em Lajeado

A BIMachine, desenvolvedora de software de gestão de dados e inteligência de negócios (BI), em Lajeado, incorporou a SOL7, consultoria especializada em projetos de Business Intelligence e Business Analytics. É para ampliar sua expansão nacional, tanto da carteira de clientes, que, no primeiro bimestre, chegou a mais de 8 mil usuários, como também da lista de parceiros.

Segurança na Serra

As corporações da Brigada Militar de Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Vacaria acabam de entregar à comunidade 11 veículos Toyota Corolla equipados com acessórios da Keko, líder em personalização automotiva. As peças foram doadas integralmente pela empresa de Flores da Cunha à BM, que usará as viaturas em ações ostensivas nos três municípios - sete em Caxias do Sul, duas em Bento Gonçalves e duas em Vacaria.

O aeromóvel na feira de Xangai

O aeromóvel foi destaque, na semana passada, na China International Import Expo de Xangai, representado pelo grupo China Railway Group Limited, quinto maior construtor de ferrovias do mundo com 290 mil funcionários, parceiro da empresa gaúcha Aeromóvel Brasil. As duas companhias firmaram um acordo de parceria, em processo de licenciamento da tecnologia, que já atraiu ao Rio Grande do Sul visitas de engenheiros do grupo chinês e, em junho deste ano, do próprio vice-presidente, Liu Hiu. O destaque do veículo gaúcho foi reproduzido inclusive por uma revista local especializada em ferrovias, segundo Marcus Coester, diretor da Aeromóvel Brasil. Já a feira teve uma característica distinta das demais, inserindo-se na estratégia global da China de reforçar o mercado interno. As demais miravam, em geral, as exportações.