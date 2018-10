Pela unidade nacional

O ambiente político deixado pela campanha eleitoral não é dos melhores. Menos ainda diante dos enormes desafios que esperam os eleitos, a começar pela organização das contas públicas, onde se destaca o rombo de R$ 139 bilhões no governo federal, a necessidade urgente de reformas e a falta de recursos para saúde, educação, segurança e investimentos. Aliás, a campanha já entrou em ambiente muito ruim, deixado por eventos anteriores que resultaram no impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT) e sua substituição pelo vice-presidente Michel Temer (MDB). A ordem agora é redobrar esforços para unir o Brasil dividido, tendo como horizonte a defesa da democracia, que corre riscos diante de lamentáveis manifestações verbais de cerceamento da liberdade ocorridas durante a campanha eleitoral.

Quebrou, não pagou

O escritório Souto Correa Advogados começou a prestar serviços para startups com o nome de startuphub na parte societária, tributária, trabalhista e de propriedade intelectual, cuja remuneração pode ser feita no futuro, por percentual de vendas, ou valor fixo. Se o negócio quebrar, não paga pelo atendimento.

Um novo crematório

O Cemitério da Santa Casa, em processo de modernização de sua gestão e processos, amplia os serviços prestados a seus clientes e passa a contar, a partir de dezembro, próximo com o serviço de cremação em parceria com o Grupo Cortel. O cemitério disponibilizará capela para cerimônia de despedida e acondicionamento de restos mortais, além de condições diferenciadas de pagamento.

Expansão da taQI

A rede de lojas taQI acaba de abrir no bairro Niterói sua terceira unidade de Canoas com a criação de 15 vagas de trabalho e 1.100 metros quadrados de área para vender itens de construir, reformar, equipar a casa, eletrodomésticos, eletrônicos, celulares, artigos de bazar, móveis e ferramentas. E em paralelo reinaugurou sua unidade de Caí, após readequar a exposição de produtos. A rede pertencente ao grupo Herval tem 88 unidades no RS e Santa Catarina.

A RGE Sul Canoas

A RGE Sul já substituiu, em Canoas, de janeiro a setembro deste ano, 736 postes de madeira por concreto e modernizou 240 km de rede com a troca de transformadores e instalação de fios mais robustos, investimento de R$ 9,5 milhões. A concessionária atende a 1,3 milhão de clientes em 118 municípios gaúchos e tem 100 mil km2 de área de abrangência.

Espaço de integração

A imobiliária Prolar de Caxias do Sul acaba de inaugurar o Prolar Lab junto à matriz no bairro Lurdes. É um espaço de convivência e inovação, a ser utilizado para integração entre a equipe de profissionais, grupos multifuncionais de projetos, momentos voltados para inovação em produtos, processos e serviços. Ainda para integração, o espaço oferece jogos, como varetas, dominó, damas, xadrez e dardo.

Feira no Bourbon Wallig

Bourbon Shopping Wallig, de Porto Alegre, recebe de 9 a 25 de novembro a 1ª edição do Outlet de Artesanatos Internacionais e Decoração, reunindo cerca de 50 expositores de mais de 15 países, entre eles Tunísia, Índia, Indonésia, Turquia, Paquistão, Tailândia, Japão, Peru, Bolívia, Equador, Quênia, África do Sul, Egito, Senegal e Brasil. São parceiros internacionais de feiras comerciais que veem no Brasil um grande mercado para suas marcas exclusivas no período que antecede o Natal. A feira é promovida pela empresa Carmem Fernandes de Curitiba e sua expectativa de negócios é de R$ 1 milhão, com a projeção de 25 mil visitantes.