Primeiros socorros na 99

Motoristas parceiros da 99 participaram, na última semana, do Curso de Primeiros Socorros oferecido pela Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Foi no Centro de Simulação da instituição, com a instrução do cardiologista Giuliano Zortéa e Miguel Ricchetti, aluno do 4º ano de Medicina da Ufcspa. Dividido em 2 módulos, teórico e prático (em simuladores), o curso conferiu aos 15 participantes conhecimentos para manejar diversas situações que podem ocorrer no desempenho de suas funções, dando maior agilidade na prestação de socorro. Entre as dicas, o entendimento dos sinais vitais, como acionar os serviços de emergências locais, como reconhecer uma parada cardíaca respiratória, técnicas básicas de reanimação cardiopulmonar, posição de resgate e manejo agudo de pessoa acidentada.

A glicerina em alta

O Tecon Rio Grande registrou alta de 30% na movimentação de glicerina ao exterior em setembro. Foram 3.129 contêineres, 715 a mais do que em 2017. E de janeiro a setembro, 3297 TEUs, crescimento de 25%. As cargas chegam a Rio Grande via Contesc, terminal de navegação interior localizado em Triunfo, destinadas a países do extremo Oriente e norte da Europa. A glicerina é usada como matéria-prima para produtos de higiene, limpeza e cosméticos.

Vinhos em taças

Em 50 dias de operação, o Dionisia Vinho Bar, de Porto Alegre, dedicado especificamente à venda do vinho em taças, cerca de 9 mil pessoas consumiram 12,5 mil garrafas, ou 9,39 mil litros. Mas com resultados diferentes nos dias da semana. "Quarta é o dia mais frequentado pelas mulheres, e na sexta é quando as pessoas bebem mais", conta Jaqueline Meneghetti, que recebe nesta quinta-feira Marcelo Vilhena, embaixador Catena Zapata no Brasil (vinho produzido em Mendonça).

Dicas sobre reformas

A Redemac criou em parceria com a Agência Bistrô o projeto "Redemac Transforma Agora". São vídeos de um minuto com dicas sobre reformas, uso de materiais e decoração sob o comando da arquiteta Andrea Mu. Os primeiros, já postados no instagram da Redemac, abordam Chapas OSB e Tudo Sobre Banheiros e podem ser vistos também sob a #transformaagora. Os próximos, a serem divulgados a cada 15 dias, falarão sobre Piso Vinílico, Parede de Tijolo Aparente e Iluminação.

Nova loja de atacado

A marca caxiense Bordados Benevi acaba de lançar nova loja voltada ao mercado atacadista. A empresa, que contabilizam quase 30 anos de história na produção de peças de roupa de cama, já está no Shopping de Atacado 585, em Farroupilha. A expectativa do diretor Rogério Meneghotto é aumentar as vendas em 15% nos próximos meses.

Zaffari e Bourbon têm novo portal

Card e Bourbon Card contam agora com novo portal para comunicar as suas novidades e promover a interação com os clientes. O site pode ser acessado através de dois endereços - zaffaricard ou bourboncard -, totalmente renovados e criados a partir de um trabalho de pesquisa com os clientes e testes de experiência, a fim de aprimorar a usabilidade da plataforma, tanto nas áreas públicas quanto nas que demandam login. Entre os diferenciais do novo espaço, está a seção Ofertas Só nos Cartões, que destaca os produtos exclusivos com descontos anunciados nas Revistas de Ofertas distribuídas nas lojas e já adequadas aos hábitos de consumo do cliente e ordenadas pelas categorias de produtos mais adquiridos e de sua preferência. O usuário também terá acesso a gráficos com o seu histórico de compras.