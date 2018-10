Usina de asfalto aos EUA

Maior exportadora de usinas de asfalto do País, a Ammann do Brasil, com fábrica em Gravataí, acaba de exportar a primeira, Prime 140, para os EUA. Ela foi adquirida pela J. Hutchins, com mais de 30 anos de tradição na construção de estradas. O equipamento iniciou suas operações no estado de Vermont, fronteira com o Canadá, produzindo inicialmente 1.000 toneladas de asfalto/dia. Segundo o presidente da Ammann do Brasil, Gilvan Pereira, a chegada da primeira Prime 140 aos EUA amplia as perspectivas comerciais da companhia em um dos maiores e mais exigentes mercados mundiais. Hoje, 60% da produção da fábrica gaúcha, inaugurada em abril de 2013 em Gravataí, é exportada. Ela produz as usinas de asfalto da série Prime (Prime 140 Prime e Prime 100) e 60 colaboradores diretos.

Projeto educacional

Até o dia 31 deste mês, instituições sem fins lucrativos e pessoas físicas que tenham projeto social com foco na educação podem se inscrever na 5ª chamada pública do Programa Educar para Transformar, do Instituto MRV. É para premiar iniciativas que trabalham a educação como geradora de transformação, em municípios onde a construtora possua empreendimentos lançado ou em construção. Na edição anterior, o projeto foi contemplado com aporte de R$ 30 mil.

Bolos artesanais

Porto Alegre é a primeira cidade gaúcha a receber uma unidade da Sodiê Doces, maior franquia de bolos artesanais do País, com mais de 90 sabores e 300 lojas espalhadas pelo Brasil. Será nesta quarta-feira com degustação gratuita na parte da tarde, segundo a presidente Cleusa da Silva. A loja de 130 metros quadrados inaugura na avenida Otto Niemeyer no bairro de Tristeza.

Clínica neurológica

A clínica Ineuro da 24 de Outubro em Porto Alegre - especializada em tratamentos neurológicos - passa a oferecer atendimento multidisciplinar com dois consultórios, sendo um deles utilizado para consulta e exames. A Ineuro surgiu em 2010, prestando serviços neurológicos e neurocirúrgicos ao Hospital Dom João Becker, em Gravataí, onde está a sede principal.

Imersão para síndicos

Os professores do Curso de Formação de Síndicos da Pucrs, com formação em Coach e Análise Comportamental pelo Instituto Brasileiro de Coaching IBC, irão coordenar a partir da próxima sexta-feira até domingo uma imersão vivencial para síndicos, conhecida por Deep Experience, em Porto Alegre. Será em tempo integral na Casa de Retiro Vila Betânia, bairro Glória, e visa a qualificar gestores de condomínios.

Contra o discurso do ódio

A Alemanha já tem uma legislação, aprovada pelo Bundestag (Parlamento), que determina medidas severas contra redes sociais para combater a propagação do discurso de ódio e as chamadas fake news (notícias falsas) divulgadas por usuários nas plataformas. Conhecida como lei do Facebook, ela prevê, entre outros pontos, que as redes sociais como Facebook, Twitter e YouTube devem remover conteúdos que explicitamente ferem a lei alemã no prazo de 24 horas após denúncia e sete dias para qualquer outro conteúdo ofensivo. Em caso de violações sistemáticas, as empresas enfrentam penalidades de até 50 milhões de euros. No caso alemão, a motivação foi o crescente volume de mensagens xenófobas e de ódio surgidas desde a chegada a partir de 2015 de um milhão de requerentes de refúgio. Além de determinar as multas, a lei prevê que todo site ou rede social com mais de dois milhões de usuários deve ter seções específicas para denúncias de violações.