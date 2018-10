Apoiando a iniciativa do Senac Saúde, a Reveste Móvel, loja taQi do bairro Sarandi de Porto Alegre recebeu uma turma de 15 aprendizes com deficiência que, desde esta segunda-feira até o dia 25, estarão vivenciando a rotina de uma loja. O laboratório de prática será um brechó com roupas doadas pelo Asilo Lar do Cego Idoso, cujo resultado das vendas reverterá para a própria entidade assistencial. Para a compra dos produtos, a moeda de troca serão caixas de leite e/ou copos de ponta de estoque que podem ser adquiridos na taQi. Os aprendizes farão a revisão e customização das roupas, organização no ponto de venda, estoque, caixa e contabilização dos resultados. Com essa atividade, os aprendizes também terão noções de comportamento e como se vestir para o trabalho.

O Tampinha Legal

O programa Tampinha Legal, criado em 2016, já destinou R$ 200 mil a entidades assistenciais e arrecada atualmente três toneladas por semana em volume crescente. Ele foi caso de destaque do 3º Congresso Brasileiro do Plástico, realizado nesta terça-feira em Porto Alegre. Com formato de economia circular, o programa promove a coleta de tampas plásticas, que vão para empresas de reciclagem e de lá para as indústrias onde retornam à cadeia de produção.

Mercedes e crianças

A Savarauto, única concessionária gaúcha Mercedes-Benz, promove ação especial no mês da criança em todas as suas unidades. Até o fim de outubro, cada loja disponibilizará um kit com canetas coloridas para que os pequenos que acompanham seus pais possam colorir e decorar um carro da marca exposto no show room, explica o gerente de vendas Elizeu Pereira.

O turismo na Serra

O aperitivo do almoço da Câmara Brasil-Alemanha no RS hoje na Federasul será um talk show sobre o turismo na serra gaúcha, com o prefeito João Alfredo Bertolucci e os empresários Fábio Bordin (Brocker Turismo) e Felipe Peccin (Hotel Casa da Montanha) todos de Gramado e o secretário Leandro de Lemos, do Desenvolvimento de Porto Alegre. E como palestrante convidado Walter Lídio Nunes, falando sobre competitividade sistêmica no Brasil.

Produto melhorado

Depois de reformular seu modelo de negócio, tornando-se o primeiro mash burger nascido no Estado, a Severo Burger, de Porto Alegre, comemora resultados históricos. Os três primeiros meses da nova operação - julho a setembro - dobraram seu faturamento. O mash burger tem só 100 gramas prensado contra chapa quente.

Farmácias Associadas

A Farmácias Associadas realiza em Gramado até domingo a 13ª Convenção e Feira de Negócios, evento que deverá movimentar R$ 33 milhões em vendas a mais de 2 mil visitantes nos 66 estandes. A novidade é a presença de associados do Mato Grosso do Sul, onde se iniciou sua expansão em agosto.

O poder das histórias bem contadas

O Instituto do Câncer Infantil (ICI), em Porto Alegre, conquistou ajuda importante para os pacientes e, de quebra, algumas pessoas poderão adquirir uma formação especializada. A Infinity Neurobusiness vai sortear 15 vagas para um workshop de Storytelling e incentivar voluntários em contação de histórias. Será durante evento especial no dia 26 deste mês no Shopping Iguatemi de Porto Alegre. James McSill, respeitado consultor de roteiristas em Hollywood, gaúcho de Pelotas, vai falar sobre Storytelling, uma jornada mágica pela mente e alma. Ele vive na Escócia e gira o mundo ensinando, justamente, os encantos do storytelling como ferramenta educativa e de negócios.