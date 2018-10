Programa de pontos em ônibus

O que era privilégio do transporte aéreo, chega agora ao rodoviário com o Programa de Vantagens Moveflex da Planalto Transportes, na sequência das inovações do leito-cama, viagens monitoradas por georreferenciamento e filmagem interna dos ônibus nas linhas de longa distância. A partir do lançamento, previsto para amanhã, o programa transforma viagens em pontos que poderão ser trocados por passagens e muitos outros produtos e serviços. Para participar, o passageiro deve se cadastrar no site www.pontosmoveflex.com.br , antes da compra da passagem que deverá ser feita só pelo site www.planalto.com.br ou pelo aplicativo Planalto. Assim que o passageiro embarcar, os pontos serão creditados em sua carteira. O resgate também deverá ser feito pelo mesmo acesso. Como promoção de lançamento, ao fazer o cadastro, o passageiro receberá bonificação de 500 pontos.

Resgate até dois anos

O Moveflex prevê também um prazo de dois anos para resgate de bilhetes usando os pontos do programa. E está preparado para implementar a integração com diversos parceiros estratégicos, partindo do transporte rodoviário, eletrodomésticos, carona compartilhada (Uber, Cabify, 99, etc.), hospedagem, alimentação, ingressos e outros produtos e serviços. Em breve também estará disponível o Clube Moveflex, onde o cliente ao se cadastrar nele ganhará pontos bônus todo mês.

Jardins suspensos

A Famcorp e Lugares com Alma estão lançando no Menino Deus em Porto Alegre o Praça4 com praças verticais entre os andares, design e tecnologia inéditos na Capital e arquitetura da Hype Studio. O prédio, que valoriza a convivência e segurança, será entregue com os 38 apartamentos mobiliados.

Desconto na ótica

A loja que estará com desconto de 25% em seus produtos nesta Quarta Shop&Music do Praia de Belas Shopping é a Óticas Diniz. Menos nas lentes de contato, porém e excepcionalmente, nas lentes de contato de descarte diário 1-Day Trueye, um sucesso de vendas.

Um vinho singular

O enólogo e superintendente da vinícola Miolo, Adriano Miolo, desembarca em Porto Alegre no dia 31 deste mês para lançar a linha Single Vineyard no restaurante Le Bistrot. Os rótulos integram uma categoria que carrega novo conceito de vinhos no Brasil: Single Vineyard é vinho de um único vinhedo, onde se encontra a máxima expressão do terroir.

Novo Quiosque Bib's

A Neugebauer inaugurou ontem no ParkShopping Canoas mais um Quiosque Bib's. É o quinto da rede, que já funciona no Canoas Shopping e em três shoppings de Porto Alegre, Praia de Belas, Iguatemi e Bourbon Ipiranga. A iniciativa faz parte do seu plano de crescimento para 2018 que tem como meta uma expansão superior a 8% sobre a do ano passado.

Investimento da Doctor Clin

A Doctor Clin, uma das principais operadoras de planos de saúde do Estado, contará com uma unidade própria no empreendimento Maxplaza, que está sendo construído na área central de Canoas. O objetivo é praticamente quadruplicar, no prazo de 15 meses, o número de associados atendidos no município. Com uma área de 600 metros quadrados, a Doctor Clin será uma das âncoras do Maxplaza, investimento aproximado de R$ 6 milhões, com geração de 50 novos postos de trabalho entre diretos e indiretos. Em todo o grupo, hoje, são aproximadamente 500 profissionais. A Doctor Clin tem previsão de faturamento para este ano superior a R$ 200 milhões, mantendo a média de crescimento anual em cerca de 20% nos últimos cinco anos.