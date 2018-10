É cada vez maior o número de parques fabris que têm se modernizado, substituindo modelos de trabalho arcaicos por equipamentos automatizados de alta performance e com foco no aumento de produtividade e padronização. Uma das formas de conferir as novidades da Indústria 4.0 é visitar o 2º Open House, da empresa caxiense Aumaq RS, que desenvolve e fornece máquinas especiais dedicadas à automação industrial. No evento que acontecerá no dia 24 deste mês, os visitantes terão acesso às tecnologias que contemplam desde a alimentação dos sistemas à embalagem da produção. Estarão em exposição máquinas como a fornecida para a Metalúrgica Dalgian, que teve aumento de produtividade de 300% por meio de um sistema que faz a montagem automática de terminais elétricos.

Como crescer em 2019

A empresa Mais Criativa, das sócias Letícia Pires e Silvana Bastian, acaba de criar o programa modular Tool Box. Seu primeiro tema - Construa estratégias para crescer em 2019 - visa ensinar técnicas de planejamento, divulgação, atendimento e vendas para pequenas empresas. Será nas manhãs de 29 a 31 deste mês na Casa da Confraria, no Moinhos de Vento, na Capital.

Dia da Alimentação

A Selecionados Uniagro estará, a partir das 10h de hoje, no Largo Glênio Peres, em Porto Alegre, junto ao Mesa Brasil, em grande evento alusivo ao Dia Mundial da Alimentação. Suas frutas secas e oleaginosas estarão sendo distribuídas na área de exposição de alimentos. A programação inclui palestras e oficinas gratuitas de alimentação saudável e aproveitamento integral de alimentos, além da etapa final do concurso Chef Mesa Brasil.

Enterro das BRTs

A transferência para a avenida Ernesto Neugebauer, na Capital, do empréstimo de R$ 461,2 milhões destinado à implantação das BRTs nos corredores de ônibus significa o enterro de um plano de descongestionamento da cidade. É lamentável, porque elas seriam uma opção ao metrô, cuja viabilidade é ainda menor pelo custo.

Plaza Florianópolis

Rede Plaza de Hotéis deixou de operar o Plaza Florianópolis Hotel, em Florianópolis. A partir de agora, o grupo contará só com dois empreendimentos em Santa Catarina: o Plaza Caldas da Imperatriz Resort & Spa, em Santo Amaro da Imperatriz, e o Plaza Blumenau Hotel, em Blumenau. A rede hoteleira que assumirá a operação não foi anunciada até o momento.

Mulheres de negócios

A Business Professional Women realizará, na noite de 29 deste mês, no Café Coworking Global do Tecnopuc, em Porto Alegre, a última edição de 2018 do Trocas Inteligentes. No encontro, os especialista na área empresarial e negócios Gabriela Ferreira, Luís de Mello Villwock e Letícia Batistela debaterão as principais novidades sobre inovação e empreendedorismo para 2019.

Gaúcha no São Paulo Fashion

A empresária pelotense Martha Rosinha, proprietária da Dulcet, participará, pela segunda vez, do São Paulo Fashion Week, que ocorre entre os dias 21 e 26 deste mês. "Respirar moda, trocar experiências e conferir as tendências das grandes marcas é uma grande oportunidade", afirma Martha, que faz moda para mulheres que buscam conforto em peças diferenciadas e com personalidade. Os pontos altos da Dulcet, que tem showroom em Porto Alegre, são as blusas bordadas, as anáguas e as peças em tule, em especial, os vestidos. A marca aposta em looks para mulheres que buscam peças práticas e que estejam de acordo com seu dia a dia corrido de agenda profissional, família e evento social ao final do dia.