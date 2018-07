Menos contas em atraso

Porto Alegre registrou em maio uma queda no número de consumidores com contas em atraso. O Indicador de Registros de Inadimplentes caiu 15,2%, sobre o mês anterior, segundo a CDL Porto Alegre e a Boa Vista SCPC. No acumulado do ano, a queda da inadimplência foi de 6,7%. Esta situação mostra-se mais relevante ainda quando comparada aos resultados da Região Sul e do Brasil - que registraram em igual período, alta de 0,3% e 0,5% nos endividados. O problema é que houve, na mesma comparação, um recuo de 16,2% do Indicador de Recuperação de Crédito, significando que menos pessoas quitaram suas dívidas em Porto Alegre em relação às que o vinham fazendo, segundo o presidente da CDL POA, Alcides Debus.

O reflexo da greve

Estes resultados são um reflexo da greve dos caminhoneiros, que impactou a economia do País em diversos níveis, segundo Alcides Debus. "A queda da atividade econômica, causada pela paralisação, gerou menor renda, o que pode ter dificultado aos inadimplentes a regularização de seus débitos, em especial àqueles que trabalham de maneira autônoma ou possuem remuneração variável", explica.

Marketing digital

A porto-alegrense R3PB Comunicação, especializada em produção de fotos, vídeos e estratégias de marketing digital, lança a 3ª edição do #naParceriaR3PB, que irá presentear três cases de empreendedores com serviço completo e gratuito de fotografia profissional. É em comemoração aos nove anos de fundação da empresa, que registrou crescimento de 62% do lucro líquido sobre o ano anterior.

A agência do CCG

A Bistrô é a nova agência de publicidade do CCG (Centro Clínico Gaúcho), passando a responder pelo posicionamento institucional, mercadológico e de mídia da empresa nos meios digitais e tradicionais, além da comunicação de endomarketing da operadora de planos de saúde. A Bistrô também passa a atender o Laboratório Marques D'Almeida, empresa parceira do CCG.

Apicultores da Serra

Produtores de mel e abelhas de Nova Petrópolis se uniram para formar a Associação NovaMel, em assembleia que reuniu mais de 40 pessoas e que será liderada pelo produtor Francelino dos Santos. Sua finalidade é promover a produção inteligente dos produtos das abelhas, tanto das exóticas, quanto das nativas.

Sem vínculo com app

A Juíza do Trabalho Christina de Almeida Pedreira, da 48ª Vara do Trabalho de São Paulo, concluiu que não há relação de emprego de um antigo motorista parceiro da Cabify e o aplicativo. Foi a primeira vez que o judiciário paulista emitiu decisão sobre o tema para a empresa, que já obteve decisões similares em Minas Gerais.

Casa de eventos em atmosfera thai

Porto Alegre terá nova Casa de Eventos sob a atmosfera thai e a excelência do serviço gastronômico do restaurante Koh Pee Pee. É a Koh Pee Pee Thai House, a ser inaugurada na noite da próxima quinta-feira na rua Schiller, 65, quase ao lado do tradicional restaurante. O espaço de dois andares comporta eventos de vários estilos e formatos para até 90 convidados. Para atender as mais variadas demandas de reuniões e celebrações, a nova Casa de Eventos associou ao sofisticado menu tailandês opções de cardápio da culinária japonesa e contemporânea (ocidental) e foi projetada para reuniões de portes diversos, podendo ser ocupada nos dois andares ou apenas num dos ambientes, conforme o número de convidados e o mote do evento.