Tradicional ponto comercial de Porto Alegre, a Praça Otávio Rocha sempre teve grande movimentação de pessoas. Antes de ser o que é hoje, recebia viajantes que ficavam em pensões ou boêmios em busca de cervejarias. Quando surgiu a avenida Otávio Rocha, os estabelecimentos comerciais mudaram de lugar, abrindo espaço para a atual praça Otávio Rocha. O Café Haiti, por exemplo, instalou-se ali em 1955 e permanece até hoje, assim como as Lojas Renner na esquina. Outro atrativo da região era o Hotel Carraro, na década de 1950. Esta e outras histórias de Porto Alegre, ilustradas com fotos, estão contadas no livro "Tradição e arte em receber", que será lançado às 19h de amanhã no Memorial do Rio Grande do Sul.

Os 75 anos do Sindha



O livro é uma das ações comemorativas aos 75 anos do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha). Seu lançamento também marca a abertura da exposição que retrata o tema, apresentando vestuários antigos de passeio das décadas de 1920, 1940 e 1960 conhecido como footing e uniformes de trabalho dos setores de gastronomia e hotelaria.

Premiação em Miami

O grupo gaúcho Tânia Zambon, especializado em comportamento humano, vai receber da Intercontinental Union for Quality em Miami dias 20 e 21 deste mês a edição especial comemorativa aos 10 anos do Prêmio Quality Awards. É o mais desejado reconhecimento mundial concedido a empresas e instituições por sua excelência em gestão de qualidade, responsabilidade social e ambiental.

Festival da Cachaça

Pela primeira vez, a Destilaria H. Weber irá levar, com estande próprio, o melhor da produção gaúcha para o XVII Festival Mundial da Cachaça, que acontece no próximo fim de semana em Salinas, no Norte de Minas Gerais. A cidade é considerada referência nacional na produção de cachaças de alambique.

Diretor nacional da TIM

O gaúcho de Uruguaiana João Stricker acaba de assumir o cargo de diretor de Sales Consumer, responsável em garantir o desenvolvimento e gestão comercial da operadora com foco no consumidor móvel pessoa física. Ele estará à frente de uma equipe de 2.600 colaboradores, além de toda a força de vendas da companhia.

Chocolate Prawer reabre

Após breve período de repaginação, a Prawer de Gramado - recém-eleito o Melhor Chocolate da Serra Gaúcha pela revista Veja Comer & Beber - reabre amanhã a loja do Shopping Praia de Belas, uma de suas operações mais antigas e onde se estima circulem 5 mil clientes por mês, segundo o diretor Maurício Brock. A empresa já havia inaugurado em 2017 a segunda loja em Santa Maria e neste ano a primeira em Sorriso, no Mato Grosso, e tem planos de abrir no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Vez dos presentes mais acessíveis

A continuidade das baixas temperaturas na data que antecede o Dia dos Pais vai reforçar as vendas de roupas, calçados, vinhos e chocolates no varejo gaúcho, que devem ser mais procurados para presente, conforme Avaliação Econômica da Fecomércio-RS. Mas, vinhos e chocolates têm maior chance de emplacar junto aos consumidores por apresentarem opções com preços mais acessíveis. "O orçamento das famílias continua restrito, o que deverá levá-las a itens de menor valor", confirma o presidente Luiz Carlos Bohn. Artigos tradicionais como equipamentos e materiais de escritório e de informática também costumam aumentar as vendas em relação a outras épocas do ano.