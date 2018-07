Shoppings para animais

A Cobasi, uma das maiores varejistas pet no País e pioneira no conceito de shopping para animais, inaugura duas unidades em Porto Alegre: a primeira foi nesta quinta-feira no BarraShoppingSul e dia 19 será no Praia de Belas Shopping. A loja do Barra tem 680 m2 e a do Praia de Belas 1.000 metros2 em dois níveis (com mezanino). As duas oferecem mais de 20 mil itens para animais de estimação, casa, piscina e jardinagem. Entre eles, rações secas e úmidas, petiscos e acessórios nacionais e importados, alguns com venda exclusiva. Além disso, será oferecido aos clientes, em parceria com a empresa SPet, os serviços de banho e tosa na unidade Cobasi Barra e banho, tosa e clínica veterinária no Praia de Belas.

Sicredi no mundial

A edição 2018 do Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito, ou Conferência do Woccu, que começa neste domingo em Singapura, terá mais uma vez intensa participação do Sicredi, com uma comitiva de 113 pessoas. Entre os gaúchos estão o presidente executivo do Banco Cooperativo Sicredi, João Tavares; o vice-presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port, de Nova Petrópolis e os presidentes das cooperativas do Planalto Gaúcho e de Ibiraiaras.

Nova loja da Japesca

Tradicional rede gaúcha de temakerias, a Japesca inaugurou nesta quinta-feira mais uma loja, desta vez, na avenida Otávio Rocha, 151, Centro Histórico de Porto Alegre. Uma nova inauguração está prevista para o início de setembro no município de São Leopoldo, aumentando então para 16 lojas a rede Japesca. A meta é chegar a 20 até o final deste ano, por meio de franquias.

Premiação nacional

Sindicato das Indústrias de Material Plástico no Estado do RS (Sinplast-RS) conquistou o 1° lugar do Prêmio CNI de Boas Práticas Sindicais, com a criação do Instituto SustenPlást. A competição nacional valorizou o projeto Tampinha Legal como diferencial para premiação, cujo objetivo é difundir a importância de separar e destinar corretamente resíduos plásticos. As entidades assistenciais que recolheram mais tampinhas foram o Educandário São João Batista (8.151,98Kg) e o Cerepal (5.052,3Kg), ambos de Porto Alegre; e a Liga de Tramandaí (3.845,7Kg).

A gestão condominial

Auxiliadora Predial abre nesta segunda-feira uma nova turma de gestão condominial da sua Escola de Síndicos, apoiada pela ESPM, com temas voltados à administração, legislação, finanças, marketing e gestão de pessoas, entre outros. Afinal, o Brasil ainda é um dos poucos países em que os síndicos de condomínio exercem a função de forma voluntária, não profissional, sem remuneração, e até por isso tem pouco apoio dos moradores.

Couro gaúcho em Nova Iorque

Cinco curtumes brasileiros, quatro deles gaúchos, todos de Portão, estarão com estande na Lineapelle New York a feira de couros que acontece nos dias 17 e 18 deste mês, com o apoio do projeto Brazilian Leather, iniciativa do Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil e da Apex para o incentivo à participação do couro brasileiro no mercado externo. Os quatro gaúchos são Courovale, Krumenauer, Natur e Soubach Special Leathders. O quinto, Nova Kaeru, é do Rio de Janeiro. Segundo a gerente do Courovale, Verônica Meurer, a Lineapelle New York tem sido a feira em que sua empresa mais aposta nos últimos anos, "pois recebe um público muito qualificado, atingindo as principais marcas de moda dos EUA".