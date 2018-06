Alternativa para a tabela

Enquanto a nova tabela de preços mínimos do frete não ganha definição e o transporte dos grãos fica parado, produtores rurais buscam alternativas para a estocagem, especialmente em plena safrinha de milho. Conforme indicadores da Marcher Brasil, desde 2016, a variação média do valor dos fretes entre safra e entressafra tem sido de 21%, podendo atingir 40% em alguns trechos. A oscilação, no entanto, poderá ser ainda maior a partir do tabelamento. A alternativa sugerida pela empresa, através de seu diretor Fernando Herrmann, é estocar a produção em casa, esperando o melhor momento de preços. A Marcher tem, inclusive, um meio fácil para isso, que é o armazenamento móvel em silos-bolsa de excelente aceitação, tanto que ela projeta crescer 30% no semestre.

Armazenar em casa

Estocar em casa dá ao produtor poder e autonomia para escolher o melhor momento de vender sua produção, comenta o diretor da Marcher Brasil, Fernando Herrmann. Ele lembra, ainda, que as variações de preços têm sido expressivas. Entre 2016 e 2017, as sacas de soja e de milho tiveram redução de 13,3% e 31,4%. Já de 2017 para 2018, houve um aumento de 33% e 67%.

Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados 2018 rendeu números positivos aos donos de restaurantes em Porto Alegre. A Rede, empresa de meios de pagamento eletrônicos do Itaú Unibanco, registrou crescimento de 16% no faturamento do segmento na comparação com a mesma data do ano passado.

Mostra sustentável

A III Mostra Sustentável, organizada pela Business Professional Women, será realizada em Porto Alegre no próximo dia 26. Seu público-alvo serão empresas e cidadãos que buscam implantar métodos sustentáveis. Com entrada franca, a mostra irá reunir, no Dado Bier do Bourbon Country, entre os convidados especiais, a diretora da ONG mundial Net Impact, Barbara Mallmann.

Medalha de ouro

A Destilaria H. Weber, de Ivoti, conquistou medalha de ouro para a cachaça 7 Madeiras na categoria Madeiras Diversas em degustação às cegas durante a 28ª edição da Expocachaça, em Belo Horizonte. A bebida já havia conquistado Prata na edição de 2017 (categoria Premium). Nesta edição, ela concorreu com 238 amostras avaliadas por 17 jurados durante dois dias.

Eventos corporativos

A elaboração e a execução de eventos corporativos pré-planejados rendem às empresas economia de quase 30% sobre os eventos tradicionais para imersão de conteúdo. Além disso, proporcionam unidade entre os participantes e viabilizam maior absorção do conteúdo aplicado, conforme a Duetto de Porto Alegre, que até criou uma empresa, a Imagine S.A., "para oferecer experiências inesquecíveis".

Reduzir o estômago sem cortes

O Hospital Ernesto Dornelles traz para Porto Alegre uma das técnicas mais avançadas de cirurgia de obesidade da atualidade, sendo a primeira instituição da região a efetuá-la. A gastroplastia endoscópica é um procedimento de redução de estômago realizado integralmente por endoscopia, sem cortes, com recuperação imediata e alta no mesmo dia. Nesta modalidade, o estômago tem o seu volume significativamente diminuído, pois ela se baseia na aplicação de pontos na parte interna do estômago, fazendo com que ele diminua. O mesmo adquire a forma de um tubo e, assim, comporta uma quantidade de comida infinitamente menor. Tudo isso é possível através de um aparelho chamado Apollo Oversticth.