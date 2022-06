Rede gaúcha abre mais uma loja no interior; terceira do ano

O interior gaúcho entrou mesmo no radar da expansão das redes de varejo de eletrodomésticos, tanto as nacionais como as regionais. A TaQi, bandeira de Dois Irmãos, no Vale do Paranhana, e integrante do grupo Herval, abre nesta sexta-feira (3) a terceira filial no primeiro semestre de 2022.

Desta vez, o destino é São Lourenço do Sul, no Sul do Estado. Outra rede, mas de moda jovem, que vai ter operação na cidade será a Gang

Segundo o grupo, será a 87ª unidade da bandeira e a primeira na cidade. A loja fica na avenida Coronel Nono Centeno, 143, no Centro. Para marcar a estreia, a rede avisa que terá "ofertas e atrações especiais, como demonstrações e produtos de fornecedores, brindes para consumidores e palhaço para recreação".

A estreante segue o novo layout das pontos físicos. Segundo a marca, a exposição de produtos melhorou, e os ambientes unem marcas próprias e parceiras do Herval. O vice-presidente de Varejo, Carlito Kirschner, comenta, por nota, que as mudanças observam "conforto e experiência dos clientes, com ambientes mais funcionais”.

A TaQi vende de eletrodomésticos para casa, smartphones, itens de tecnologia, como computadores, móveis, colchões, ferramentas e materiais de construção, linhas de bazar, camping, bicicletas e fitness. Venda por WhatsApp e entrega rápida são dois itens na atuação.