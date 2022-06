Rede de varejo que chegou a sair do RS abre terceira filial no Litoral Norte

Uma das maiores redes de varejo e eletromóveis do País vai aos poucos recuperando terreno no Rio Grande do Sul. A Casas Bahia, que se retirou completamente do Estado em 2009 e voltou a ter lojas em 2015 , abriu a terceira unidade no Litoral Norte. Desta vez, a marca chegou a Osório, com a inauguração da filial nessa quarta-feira (1).

A rede tinha unidades em Torres e Tramandaí até agora. Hoje 22 cidades, incluindo a mais recente, têm operações da bandeira, que faz parte do grupo varejista Via, também dono do Ponto, novo nome do Ponto Frio. A rede tem mais de 30 filiais situadas em Porto Alegre, Região Metropolitana e nas demais regiões gaúchas.

Em Osório, a filial fica na rua Marechal Floriano Peixoto, 1256. Além de ter opções de eletros em diversos segmentos e móveis, o estabelecimento opera com demais serviços que passaram a ser comuns nos pontos físicos, de serviços financeiros a minihub logístico, para retirada em poucas horas de compras feitas pela internet.

Quem for na loja também poderá ter apoio do vendedor para escolher produtos do digital, diz a marca.