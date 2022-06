FAB monta cenário para público se sentir em 'Top Gun: Maverick' em shopping

Que tal se sentir na pele de Pete “Maverick” Mitchell (ou Tom Cruise) como no filme Top Gun: Maverick, de volta às telas quase 40 anos após a primeira versão? O úlitmo dia para isso é nesta quinta-feira (2) em um dos shopping centers de Porto Alegre.

O Praia de Belas fez parceria com o Quinto Comando Aéreo Regional (V Comar), braço da Força Aérea Brasileira (FAB) para ofertar a ação que vai das 17h às 21h no empreendimento, na área dos cinemas.

Dentro do cinema do shopping, foi montado um espaço temático onde é possível vestir macacão de voo, capacete, máscara de oxigênio e roupa anti-G (objeto conectado ao avião e máscara de oxigênio, mesmo tipo de equipamento usado pelo protagonista do filme, personagem de Cruise.

Para dar maior realismo, o "piloto" pode, por alguns minutos, acomodar-se em um assento ejetor de um caça F5, que integra o Esquadrão Pampa da Base Aérea de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA).

Com óculos de realidade virtual, que simula um voo em um jato, a pessoa vai se sentir como um copiloto. Antes das sessões do filme, também é exibido um trailer com manobras dos pilotos da FAB.

E não para por aí. Também será oportunizada uma experiência diferente, com um óculos de realidade virtual, que simula um voo em um jato, onde o cliente pode sentir-se como um copiloto. Além disso, o óculos também simulará uma sala de cinema, onde os clientes poderão ver o trailer do filme em uma experiência diferenciada e única.

A ideia, diz o Praia de Belas, é gerar ainda boas cenas, para fotos e, claro, diversão. É a tal falada experiência.

Uma equipe da Força Aérea, com dois aviadores, quatro oficiais e quatro soldados, vai ajudar com informações. O cardápio tem ainda publicações da FAB, miniaturas de aeronaves para montar em casa e orientações sobre ingresso na instituição, concursos e seleções para mais de 30 profissões existente na Aeronáutica.

"Esse tipo de divulgação e de interação é muito válida. É uma oportunidade para a sociedade ver de perto a atividade dos nossos militares, que atuam para manter a soberania do espaço aéreo e integrar o território nacional", valoriza, em nota, a primeira tenente de Relações Públicas do V Comar, Daniela Etchart Maluf.