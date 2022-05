Maiores redes de atacarejo do RS abrirão lojas no mesmo mês e cidade do Litoral

A guerra dos atacarejos em território gaúcho é ditada pelo ritmo de abertura de unidades. O grupo Unidasul, dono da bandeira Macromix, é um dos mais aguerridos.

A rede abriu a segunda unidade este ano, em Portão, na semana passada, pouco mais de um mês depois de inaugurar a maior filial e terceira em São Leopoldo.

Após o funcionamento da 11ª loja, às margens da ERS-240, com 7,7 mil metros quadrados de área total e 3,1 mil de área de venda, a rede vai focar toda a energia na finalização da 12ª filial, quase pronta em Tramandaí, no Litoral Norte, com estreia em outubro.

O Unidasul, dono da bandeira Super Rissul e terceiro maior do setor supermercadista gaúcho, já planeja 2023, mas não definiu onde serão os novos pontos. Tramandaí, aliás, também entrou na rota do líder em número de atacarejos no Estado.

A Comercial Zaffari, de Passo Fundo, erguerá a 22ª unidade do Stok Center na cidade litorânea e marcou a abertura coincidentemente para o mesmo mês do Macromix.