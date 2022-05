Shopping do Zaffari ganha ponto de lavagem ecológica

O Bourbon Shopping Wallig, do grupo Zaffari, ganhou uma opção de lavagem ecológica para veículos. O diferencial da Ecopoint, que acaba de inaugurar no empreendimento localizado na Zona Norte de Porto Alegre, é o volume usado.

Segundo o grupo, cada limpeza dos carros consome apenas 300 mililitros de água, pouco mais que um copo pequeno cheio. O que na lavagem convencional pode chegar a 300 litros.

A pequena quantidade é explicada pela forma como a água é utilizada. É aplicada para a diluição dos produtos para fazer a higienização. O material é borrifado no interior e na lataria do veículo. Com isso, a sujeira desgruda das superfícies, esclarece o empreendimento. Os resíduos são removidos com um pano, sem nenhuma fricção.

Cada lavagem custa a partir de R$ 55,00. É o tipo de serviço que pode atrair clientes que considerem o impacto ambiental como item essencial. Empresas podem contratar a lavagem "por delivery". A equipe vai à sede ou local indicado para executar a limpeza da frota.

A Ecopoint foi criada em 2017, com primeira loja na Zona Norte. A empresa também cogita ampliar a operação, adotando o formato de franquias.

A proprietária da Ecopoint, Cláudia Rubim, informou ainda que desenvolve produtos próprios em parceria com a Fluxo, empresa júnior ligada aos cursos de graduação das escolas Politécnica e a de Química e da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A empresa júnior reúne alunos em formação que atuam com demandas de mercado.