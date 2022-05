Shopping de Porto Alegre terá posto para fazer carteira de identidade

Uma boa notícia. Quem reside em Porto Alegre e até mesmo na Região Metropolitana (RMPA) terá um novo local em breve para fazer um dos documentos mais básicos da vida de um cidadão: a carteira de identidade. E o endereço se ajusta ao que empreendimentos comerciais vêm buscando cada vez mais: oferecer serviços que geram fluxo e até oportunidade para potenciais vendas.

O Shopping João Pessoa, com cinco décadas de atuação e o primeiro deste segmento a abrir na Capital, vai ter um posto do Instituto Geral de Perícias (IGP).

A alternativa será um alento, já que a unidade do órgão, que fica na avenida João Pessoa, ao lado do shopping, cruzando a via, tem estrutura física bem precária. Este mês voltou a receber a demanda diretamente na agência, sem a exigência de agendamento, que vigorava desde a eclosão da pandemia de Covid-19.

Segundo o IGP, o posto atual deixará de fazer os documentos e terá outros atendimentos. O prédio será reformado.

Em nota, o João Pessoa informou que o posto de identificação do instituto ficará no segundo piso, perto dos caixas de autoatendimentos dos bancos. A previsão é abrir no segundo semestre deste ano. A assinatura do início das obras foi nessa terça-feira (24).

"Uma das prioridades do posto é oferecer um ambiente mais amplo, atendendo às necessidades de segurança e distanciamento social", diz o shopping. Será a primeira central de atendimento do IGP em um shopping center em Porto Alegre.

Serão aplicados R$ 135,9 mil na adaptação do espaço, verba oriunda do Programa Avançar, braço de Segurança Pública. O posto deve funcionar de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h. A previsão é de uma capacidade de confecção de 400 documentos por dia, diz o IGP.

www.igp.rs.gov.br A unidade vai encaminhar a confecção de primeira e segunda via da Identidade. Para utilizar o posto, será preciso fazer agendamento pelo

"O João Pessoa foi o escolhido pela receptividade à proposta e pela localização. O local traz comodidade e um ambiente moderno ao cidadão e aos nossos servidores”, disse, por nota, a diretora-geral do IGP, Heloisa Kuser.

"Temos a infraestrutura que o governo buscava”, citou a gerente do João Pessoa, Cristiane Bernardo.

O shopping também virou um dos principais pontos de vacinação contra a Covid-19, que fica no subsolo, onde chegou a ter supermercado.

Na mesma linha de ofertar serviços públicos, o governo estadual vem firmando acordos com shoppings para ter unidades do Tudo Fácil. Já abriu em Lajeado, e a previsão é deuma no Bourbon Wallig, na Zona Norte da Capital.