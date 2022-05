Primeira loja do novo shopping de Porto Alegre abre nesta quinta

A primeira loja e a maior do novo shopping center de Porto Alegre abre nesta quinta-feira (26). A inauguração, com executivos de linha de frente da francesa Leroy Merlin, será nesta quarta-feira (25). Será a terceira filial gaúcha da bandeira de materiais de construção, para casa e decoração e vem com novidades, como áreas voltadas a profissionais, e facilidades de entrega e retirada.

Lockers (armários) estarão no varejo para que os consumidores possam buscar produtos comprados pelo site da rede. O famoso "pickup store", que é retirar na loja física a mercadoria adquirida na loja digital, ganha espaço e tem como um dos trunfos abreviar o tempo de entrega. A meta ainda dentro da última milha, como se fala na logística que comanda hoje o comércio, é de entrega em duas horas no endereço do cliente na Capital.

Segundo a companhia, os lockers estão em poucas lojas no país e nas mais recentes, como a segunda da Capital. Hoje tem Leroy Merlin na Zona Norte, ao lado do Atacadão, de outra francesa, o Carrefour, e em São Leopoldo, às margens da BR-116.

Uma das âncoras do Pontal, a unidade tem 8 mil metros quadrados de área de venda. O investimento somou R$ 100 milhões, segundo a rede. É a 46ª da bandeira no País e deve alcançar 500 empregos diretos e indiretos, só na loja são 200 contratados

Pontal deve abrir com quase todas as operações a partir de outubro. As obras atingiram 79% da execução, informam os empreendedores da SBV e Pró-Overseas.

A loja tem mais de 15 setores, entre eles materiais de construção, madeiras, elétrica, ferramentas, tapetes, cerâmica, sanitários, encanamentos, jardinagem, ferragens, organização, pintura, decoração, iluminação e cozinha. A marca promete mais experiência, como uso de tecnologia imersiva, para conhecer e tomar a decisão em áreas como da iluminação à jardinagem.

O diretor de Desenvolvimento, Expansão e Relações Institucionais da Leroy, Renato Coltro, que estará na Capital nesta quarta, diz que a operação reforça a atuação em "um polo comercial muito forte e importante para a companhia". Coltro garante que vai ter mais inovação na nova loja.

O segmento chamado de EAD (engenheiros, arquitetos e designers) ganha mais espaço e prioridade. A intenção da rede é que a megaloja funcione como um hub de encontro dos profissionais, diz, em nota. Na área, foram montados ambientes de cozinhas, banheiro, lavanderia e jardim, por exemplo.

"A loja contará com mais de 120 serviços disponíveis para os mais de 60 mil itens cadastrados", informa a marca.