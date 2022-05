Rede gaúcha lança segunda coleção com design e resgate da cultura indígena

A rede gaúcha de moda que expandiu do interior para Porto Alegre vai repetir a aposta de roupas engajadas na cultura indígena e com resgate de ancestrais das etnias que habitam o Estado. A segunda coleção da Monjuá, com sede me Três Passos e com filial no polo comercial da avenida Azenha , na Capital, já está à venda nas 78 unidades e é assinada por uma artista descendente de guaranis.