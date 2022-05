Shopping de Porto Alegre terá primeira arena gamer em um cinema

Cinema que nada. A onda dos games entrou com tudo em empreendimentos comerciais e agora até na sala da telona, como um atrativo para fisgar a geração nativa digital. Um dos shopping centers da Zona Norte de Porto Alegre transformou um dos cinemas nas populares e cada vez mais presentes arenas para praticantes de games.

A novidade chega dia 28 no terceiro piso do Lindóia Shopping. A MP3 Informática montou a sua terceira arena na Capital, mas a primeira em cinema. A empresa abriu a primeira unidade no estilo em 2019 no shopping Praia de Belas. Em 2021, foi a vez do Iguatemi ganhar a sua, os dois no mercado porto-alegrense.

No Estado, a empresa foi pioneira no segmento de e-sports, cita o Lindóia, que quer ganhar mais fluxo oferecendo o espaço para entretenimento. O shopping tem uma maior aderência na vizinhança dos bairros no entorno da avenida Assis Brasil.

O usuário pode jogar partidas online dos principais games, ter acesso a jogos de console, realidade virtual e simulador de automobilismo, diz o shopping.

A sala de cinema teve de ser reestruturada. A tela é de 40 metros quadrados. São 160 poltronas na plateia. O investimento foi de cerca de R$ 3,5 milhões. O espaço ainda tem coworking para o segmento e pode também ser usado para eventos.