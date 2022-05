Depois de expandir em Porto Alegre, rede holandesa vai abrir em Santa Maria

Depois de abrir a 11ª operação gaúcha na semana passada no BarraShoppingSul, em Porto Alegre, a gigante de varejo de moda C&A já prepara a 12ª unidade no Rio Grande do Sul.

"Vamos ter uma loja em Santa Maria", revela o diretor de Operações da rede, Ciro Neto, à coluna. A filial vai ser no Shopping Praça Nova, com tratativas nos detalhes finais na cidade do Centro do Estado. A previsão é abrir até o fim do segundo semestre, diz Neto.

Para 2023, o diretor adianta que há mais estudos para estrear em cidades gaúchas.

"Estamos olhando com muito carinho para o mercado do Sul, queremos ampliar muito a participação."

A expansão foca cidades com mais de cem mil a 500 mil habitantes e mercados onde a varejista já está, completa o executivo. "São mercados com alto crescimento de venda e onde a digitalização está chegando", alinha ele.

A C&A tem 324 lojas no País. Serão 20 novas unidades este ano. Em 2021, foram 26 novas. A ideia é levar todo a experiência digital para o mercado onde se instala. Hoje a rede tem 9 milhões de consumidores na base.

"É importante estar presente no ponto físico".