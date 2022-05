Shopping de Passo Fundo começa maio com três novas operações

O Bella Città Shopping Center, em Passo Fundo, inaugurou três operações na largada de maio. São elas: Dr. Burger, em fast-food, e a Plush World e a Power Jump, que terá duração por temporária. A ampliação de opções segue meta de igualar a ocupação a de 2019

A gerente comercial do Bella, Natália Accorsi, diz que 2022 começou "com perspectiva muito positiva". "O Bella está sempre inovando e qualificando seu mix, com a manutenção de marcas expressivas, reforma de várias lojas e abertura de novas", descreve a diretora, em nota.

A hamburgueria Dr. Burger tem linhas de lanches artesanais A Plush World traz diversos formatos com gruas de pelúcia para animar ainda mais o 3º andar do Bella. A Power Jump oferta camas elásticas e piscina de bolinhas gigantes para crianças e adultos de até 90 kg”, explica.

A Dr. Burger fica localizada na praça de alimentação do 2º andar, já Plush World e a Power Jump ficam localizadas no 3º andar do shopping.