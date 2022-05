Rede de moda holandesa abre 11ª loja no Rio Grande do Sul

A holandesa C&A vai abrir em Porto Alegre a sua loja física 324 no Brasil. A data: 16 deste mês no BarraShoppingSul. Será a 11ª no Estado.

Em nota, a C&A diz que terá 20 novas lojas pelo País este ano. E pode ter mais pontos no RS. A nova operação faz parte da estratégia C&A Fashion Tech, com novos formatos de lojas, mais serviços digitais e soluções omnicanais, diz a varejista de moda.

A unidade tem quase 1,7 mil metros quadrados de área de vendas, com mais de 30 contratados.

A nova unidade terá o chamado Ship From Store, operando como ponto de logística. "Por meio desta modalidade, a C&A utiliza o estoque de loja local para atender com mais agilidade os pedidos realizados em seu e-commerce e aplicativo na região. Na prática, em vez da compra sair do centro de distribuição da varejista, ela sai da própria loja, otimizando o prazo de entrega", explica a rede.