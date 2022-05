CDL Porto Alegre lança primeira temporada do podcast 'C[on]versão'

A CDL Porto Alegre (CDL-POA) acaba de entrar no mundo dos podcasts. A entidade, com mais de 175 parceiros entre câmaras e associações comerciais no Rio Grande do Sul, já lançou o primeiro episódio da temporada de estreia do "C[on]versão".

"O projeto vem do desejo de comunicar em múltiplas linguagens os temas ligados ao seu DNA, como crédito, economia, varejo, inovação e consumo", diz a CDL-POA, em nota sobre a iniciativa.

Na primeira temporada, serão seis episódios, conduzidos pela agência Padrinho Conteúdo. A câmara explica ainda que o nome "C[on]versão" explora a ideia de que "o debate e o esclarecimento levam as empresas a converterem o conhecimento em negócios".

Já a grafia, com o "on" em realce, reforça "a necessidade de se estar por dentro dos assuntos, atualizado e conectado".

O primeiro episódio aborda o "Cadastro Positivo e o Open Finance: como esses sistemas estão revolucionando o mercado de crédito", com o superintendente da CDL-POA, Maico Renner, e do diretor comercial da Boa Vista, Alexandre Kanbah. A mediação é da jornalista Alexandra Zanela.

Do dois ao seis, vão passar pelo "C[on]versão" inadimplência, inteligência e segurança de dados para a análise de crédito e o futuro do cenário do crédito.

O gestor de Marketing e Inovação da CDL POA, Rafael Guerra, destaca que o crédito é um dos assuntos centrais da CDL-POA.

"Temos muito conhecimento para transmitir, e a produção de conteúdos exclusivos e análises para ajudar os empresários no processo de tomada de decisão é um pilar de atuação forte da Entidade, que está atenta aos principais meios e canais para compartilhar essa informação e ajudar no desenvolvimento das empresas”, disse Guerra, na nota.