Depois de 80 anos, netos mudam loja do Centro para o Quarto Distrito

Chega um momento em que tudo leva a uma decisão. Foi mais ou menos assim que os irmãos Artur e Daniel Nunes, terceira geração de um varejo familiar de Porto Alegre, resolveram que era hora de trocar o Centro Histórico, depois de 80 anos, pelo Quarto Distrito, na Zona Norte da Capital.

A pandemia ajudou, admite Artur, mas a ideia já estava se infiltrando há alguns anos entre rolos de tecido fino e fibra pura e rendas da Empório das Sedas.

Os varejistas já tinham comprado um imóvel no novo destino. E foi uma pesquisa para entender onde estava os pontos mais promissores que aportou as respostas definitivas.

"A zona é mais tranquila, com logística fácil e comodidade, além de população com renda atrativa", recorda Daniel, sobre indicadores que embasaram os rumos do varejo.

Loja se mudou para a avenida São Pedro, que já tem comércio de segmentos na Zona Norte. Fotos: Patrícia Comunello/JC

A loja deixou a rua Voluntários da Pátria, em meados de 2020, para ocupar um ponto na avenida São Pedro, longe do turbilhão de 400 mil pessoas circulando ao dia, mas mais perto das clientes, do faturamento mais realista e promissor e do negócio que a dupla vem desenhando para atuar.

E não foi só a Empório que migrou para a região do Quarto Distrito. A Achados e Tecidos, braço da família que atua com linhas de tecidos mais populares, também foi atrás, saindo da rua Pinto Bandeira, no Centro, para a avenida Franklin Roosevelt, endereço mais raiz do Quarto Distrito impossível. O imóvel havia sido comprado pelos irmãos anos antes, já antevendo que os ventos podiam soprar para a região.

Na avenida Franklin Roosevelt, que teve varejo forte no 4º Distrito, abriu a Achados e Tecidos, com itens mais populares

A conclusão, depois de tantas descobertas após a mudança, é da dada por Artur:

"O Empório das Sedas está mais central do que o Centro".