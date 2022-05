A Banca estreia no complexo do DC Shopping com uma releitura do tradicional mobiliário

O que você costuma comprar em uma banca, o equipamento que tradicionalmente vende revistas, jornais, doces e algo para beber? A Banca, novo integrante do Mercado Paralelo, no DC Shopping, Zona Norte de Porto Alegre, vem com outra pegada.

Da calçada da avenida Azenha, onde ficou dois anos fechado, o equipamento passou por reciclagem, ganhou novos atrativos no layout, cor e proposta, além de localização, dentro do complexo gastronômico e de lazer no 4º Distrito.

"É uma loja de conveniência", resume Rodrigo Costa, um dos donos da A Banca, que acrescenta: "É uma mistura do novo com o tradicional que busca revitalizar a edificação clássica sobre um novo olhar de experiência dos consumidores."

O acervo de produtinhos vai desde tabacaria, com itens de qualidade para preparar o cigarro, salgados e bebidas, carregadores e cabos para celulares, bonés, camisetas, guarda-chuva e até artigos para chimarrão.

O ponto abriu na noite de quinta-feira (5). Um dos alvos é o público que circula no hub do Instituto Caldeira, integrante do antigo complexo industrial têxtil da Renner.