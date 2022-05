Sustentabilidade e inovação pautam comércio

Sustentabilidade e novos atores e inovação que não têm limites. A primeira edição da South Summit em Porto Alegre mostrou que, atrás do balcão, tem muita mudança em andamento. Quem vai operar o marketplace, a plataforma que reúne vendedores (os sellers), e marcas? O varejo, o banco ou quem detém a transação financeira? O que vai fazer o associado gastar os pontos do programa de fidelidade? Até porque um número considerável de inscritos não acessa o que é o principal motivo, e impulso, para estar vinculado aos programas: descontos ou outros benefícios. E ainda: o que mais gera valor para o cliente? Estas perguntas e muitos exemplos de caminhos desfilaram pelo South Summit Brazil, em Porto Alegre. A coluna traz um dos exemplos que subiu ao palco do Cais Mauá e que injeta medidas ambientais no setor que mais gera poluição, a moda. A preocupação do maior brechó online do País, o Repassa, é ofertar uma plataforma interessante e conveniente para as pessoas. Tadeu Almeida, fundador e CEO do brechó, que desde 2021 faz parte do portfólio da Lojas Renner, falou sobre sobre "Varejo além do digital", inserindo a estratégia do Repassa. A plataforma conjuga conceitos de circularidade, reuso de moda e destinação adequada dos produtos, além do descarte. "O usado reduz em 80% a geração de resíduos da moda", cita Almeida. Quando se trata de modelos, o CEO cita que o Repassa busca entregar uma "experiência incrível", conectada com a conveniência. O brechó começou com as Sacolas do Bem, nas quais as pessoas enviam as roupas usadas à startup criada em 2016. Curadoria, preparo dos itens e venda são parte do negócio. O desafio agora, revela Almeida, é ter mais proximidade com os usuários - já que são poucos os pontos físicos para receber as sacolas -, e "mais tecnologia para evoluir na plataforma e ser mais assertivo", adianta, sobre as mudanças. "Vamos expandir em um modelo diferente nos próximos meses, com um novo plano de coleta no ponto físico", cita. "O futuro da moda é circular. A segunda mão cresce cinco vezes mais que o varejo de novos", contrasta o CEO. O alerta pode pautar muitas empresas que ainda não acordaram para as oportunidades. Moda, aliás, será um dos destaques de outro evento que Porto Alegre vai ser sede ainda neste mês, entre os dias 24 e 26. Então, adeus South Summit Brazil, bem-vinda Feira Brasileiro do Varejo (FBV), tema da próxima coluna do dia 16 de maio.

A Banca estreia no complexo do DC Shopping com uma releitura do tradicional mobiliário

Banca que estava fechada na avenida Azenha foi ressignificada e virou conveniência no DC

A BANCA/DIVULGAÇÃO/JC

O que você costuma comprar em uma banca, o equipamento que tradicionalmente vende revistas, jornais, doces e algo para beber? A Banca, novo integrante do Mercado Paralelo, no DC Shopping, Zona Norte de Porto Alegre, vem com outra pegada. Da calçada da avenida Azenha, onde ficou dois anos fechado, o equipamento passou por reciclagem, ganhou novos atrativos no layout, cor e proposta, além de localização, dentro do complexo gastronômico e de lazer no 4º Distrito. "É uma loja de conveniência", resume Rodrigo Costa, um dos donos da A Banca, que acrescenta: "É uma mistura do novo com o tradicional que busca revitalizar a edificação clássica sobre um novo olhar de experiência dos consumidores." O acervo de produtinhos vai desde tabacaria, com itens de qualidade para preparar o cigarro, salgados e bebidas, carregadores e cabos para celulares, bonés, camisetas, guarda-chuva e até artigos para chimarrão. Na coluna digital, tem mais detalhes do ponto que abriu na noite de quinta-feira passada. Um dos alvos é o público que circula no hub do Instituto Caldeira, integrante do antigo complexo industrial têxtil da Renner.

Lições de compostagem na feira

Banca no Menino Deus abre espaço para lições sobre manuseio de resíduos

FEIRA ECOLÓGICA MENINO DEUS/DIVULGAÇÃO/JC

As pessoas não vão à feira apenas para comprar banana, cenoura ou alface, mas também para aprender a destinar de forma adequada os resíduos desses alimentos consumidos dentro de casa. A cena foi vista em diversas feiras ecológicas em Porto Alegre na semana passada - são 12 no total -, como na Feira Ecológica do Menino Deus, que abriu espaço para aulas de compostagem. A ação integra agenda para redução de resíduos sólidos, em parceria com a Lixo Zero Brasil. Em live, o professor da Udesc Germano Gütter contou sobre o método que diminuiu em 40% a destinação de resíduos ao aterro em Lages (SC). As feiras de orgânicos já vinham com iniciativas na área de sustentabilidade. O exemplo com mais impacto foi o da retirada de sacolas plásticas, que foram abolidas nas duas feiras da Redenção e na feira do Menino Deus aderiu à iniciativa.

