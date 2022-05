Lebes amplia portfólio e agora vende ferramentas manuais

Uma das redes mais populares do Rio Grande do Sul ampliou as linhas de itens à venda. Com a pandemia, muita gente buscou resolver demandas por conta própria, por exemplo, em casa. A Lebes quer captar parte da demanda e agregou ferramentas manuais e elétricas no portfólio. A venda também está no online.

Em entrevista à coluna, o presidente da rede, Otelmo Drebes , havia destacado, em 2021, as metas de expansão e de dar conta das demanda dos consumidores, como a atuação combinando digital e presencial.

São tanto itens para uso profissional como doméstico, diz a rede.

"São 27 produtos das tradicionais marcas Bosch, Tramontina e Sthil", cita, em nota, a varejista, que até agora focava em venda de confecções, eletromóveis e tecnologia, como computadores e celulares.

A rede mostra com o slogan "Veste você, Veste a sua casa” que a ideia é ampliar a atuação e com "endereço" claro. Além disso, a estratégia é ter mais itens para resolver a vida do consumidor em diversas frentes.

Quem comprar as ferramentas no site da bandeira pode ainda retirar na filial mais próxima da residência ou trabalho, serviços e facilidade, por acelerar o tempo de entrega, que passou a ser comum no varejo pós-pandemia.