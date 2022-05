Grupo BIG tem mais de 200 vagas em diversas cidades do Rio Grande do Sul

O Grupo BIG abriu mais de 200 vagas de emprego no abertas no Rio Grande do Sul. As oportunidades são para o hipermercado BIG, supermercado Nacional e Sam's Club, além de posições também para os postos de combustível e centro de distribuição da companhia.

As vagas estão disponíveis em diversas cidades. Veja a lista: Porto Alegre (39), Alvorada (1), Bagé (1), Cachoeirinha (6), Canoas (9), Campo Bom (1), Capão da Canoa (2), Caxias do Sul (12), Cruz Alta (1), Esteio (7), Guaíba (3), Gramado (9), Gravataí (8), Igrejinha (1), Lajeado (7), Montenegro (2), Nova Santa Rita (4), Novo Hamburgo (11), Osório (6), Pelotas (12), Rio Grande (6), Rio Pardo (1), Santa Cruz do Sul (9), Santa Maria (18), Santa Rosa (2), Santo Ângelo (8), Santo Antônio da Patrulha (1), São Leopoldo (9), Sapiranga (1), Sapucaia do Sul (2), Taquara (1), Torres (1), Tramandaí (1), Uruguaiana (4), Viamão (4) e Xangri-lá (4).