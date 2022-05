Cinco negócios para imersão na FBV em Porto Alegre

Que tal conhecer negócios em Porto Alegre que podem servir de inspiração para quem tem de tocar o dia a dia da própria empresa? A oportunidade estará na 9ª Feira Brasileira do Varejo (FBV), de 24 a 26 deste mês, que volta a ser presencial depois de quase três anos. Além do palco do Centro de Exposições da Fiergs, uma programação para ir "a campo" vai estar na seção FBV Experience. O especialista e coordenador de Varejo da Sebrae-RS, Fabiano Zortéa, adiantou para a coluna os cinco destinos deste ano, que vão de um típico mercado de bairro no extremo norte da Capital à grife internacional de chás. Será um aprendizado a partir dos exemplos. "O varejo mudou, os times de venda precisam ter foco no relacionamento digital para atrair o consumidor à loja física. Não é mais natural o fluxo no ponto como era antes da pandemia", adverte Zortéa.

A FBV é o maior evento do segmento na Região Sul. O Sindilojas-POA, que é o promotor e organizador, aposta em público de quase 10 mil participantes. Na edição de 2022, a área de tecnologia, com soluções que atendem ao mundo de forte digitalização, é a maior na história do evento e deve movimentar R$ 9 milhões. "O foco da FBV é trazer soluções para o comércio em geral, da gestão, serviços à tecnologia", destaca o presidente do sindicato lojista, Arcione Piva.