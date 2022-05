Chef abre empório com 'manifesto' para democratizar acesso à pão de fermentação natural

O chef especialista em de pães, em francês, o boulanger (padeiro), Cristiano Morais Dala Nora sobreviveu à Covid-19 e perdeu a mãe para a pandemia em 2021. De tanta dor ou para 'renascer', como diz, Morais abriu seu negócio com uma ambição: democratizar o acesso ao pão de fermentação natural. O compromisso é público e foi estampado na parede do estabelecimento como Manifesto Artigiano. " O empório fica no número 663, da rua São Luís, miolão do Santana, em Porto Alegre, numa porção do bairro onde não param de brotar comércios e serviços, para alegria dos moradores. "Queremos trazer esta pegada para o bairro e fazer com que outras regiões nos conheçam e venham para cá consumir nosso pão", descreve o chef, que prioriza insumos locais na produção. O jovem, que atua há 10 anos com Gastronomia, decidiu montar o empório para aplicar os conhecimentos e resgatar a memória da mãe, dona Carla, que agora batiza uma releitura da famosa torta Marta Rocha. A casa estreou em janeiro, com investimento de R$ 250 mil. O nome Artigiano vem do italiano e significa artesanal. Desde março, o empório serve, aos sábados, um brunch das 10h até o fim da tarde. "É uma facilidade sair de casa, aqui em frente, e comer um brunch com as amigas. É a melhor coisa que tem", diz a jornalista Tatiana Feldens, que pode levar seu cãozinho Brut, já que o empório é petfriendly. Para o brunch, Morais convocou a esposa Jamille, que é chef de cozinha. Em pouco tempo, ela agregou mais doces ao cardápio diário, como a torta Artigiano, inspirada na nova-iorquina StripHouse Cake. O chef-padeiro faz pães que vão do baguete francês ao italiano, multigrãos, de campanha e opções que costumam nascer de ingredientes comprados na feira ecológica, na largada da manhã. Há ainda croissants e focaccia, um tipo de sanduíche italiano. O preço do pão de 500 gramas sai a partir de R$ 15,00. Mas Morais gosta mesmo é de atender aos pedidos da clientela, que revelam as preferências e desafiam a habilidade do boulanger: "Me arrepio todas as vezes que abro a porta porque a energia das pessoas da vizinhança é muito boa. Nossa ideia é ter mesmo essa troca com o público." O Artigiano abre de terças a sextas, das 13h30min às 19h30min, e aos sábados, das 10h às 18h.

C&A vai abrir loja em Santa Maria

Rede de moda abriu a 11ª operação gaúcha na semana passada no BarraShoppingSul

Depois de abrir a 11ª operação gaúcha na semana passada no BarraShoppingSul, em Porto Alegre, a gigante de varejo de moda C&A o destino da 12ª unidade no Rio Grande do Sul. "Vamos ter uma loja em Santa Maria", revela o diretor de Operações da rede holandesa, Ciro Neto. A filial vai ser no Shopping Praça Nova e estreará até o fim do ano. Para 2023, o diretor adianta que há mais estudos para entrar em cidades gaúchas. "Estamos olhando com muito carinho para o mercado do Sul para ampliar muito a participação." A expansão foca cidades com mais de cem mil a 500 mil habitantes e localidades onde a varejista já está. "São mercados com alto crescimento e onde a digitalização está chegando", lista Neto. A C&A tem 324 lojas no País. Serão 20 novas este ano, após abrir 26 em 2021. A ideia é reforçar a experiência digital no ponto físico e aproveitar a base de 9 milhões de consumidores.

Sala de cinema vira arena gamer em shopping de Porto Alegre

Imagem mostra como vai ser a sala de cinema que vai ser agora palco de disputa de games

A onda dos games entrou com tudo em empreendimentos comerciais e chega ao palco da telona. O Lindóia Shopping, na Zona Norte de Porto Alegre, transformou um dos cinemas nas populares em arenas de games. A novidade chega dia 28 no terceiro piso do Lindóia. A MP3 Informática montou a sua terceira unidade na Capital, mas a primeira em uma sala de cinema. Para o empreendimento, a MP3 Arena vai atrair o fluxo que é formado fortemente pela geração nativa digital. O usuário pode jogar partidas online, ter acesso a jogos de console, realidade virtual e simulador de automobilismo. A primeira unidade da empresa surgiu em 2019 no shopping Praia de Belas. Em 2021, foi a vez do Iguatemi ganhar a sua. A sala de cinema teve de ser reestruturada. A tela é de 40 metros quadrados e são 160 poltronas na plateia. O investimento foi de cerca de R$ 3,5 milhões, diz o Lindóia. A arena tem coworking e deve receber eventos.

