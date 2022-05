Campanhas em 8 shoppings buscam alavancar venda do Dia da Mães

Carros, joias, eletrodomésticos, chocolate, tratamento de beleza e bolsas com pegada social. Segunda data mais importante para vendas do comércio, o Dia das Mães movimenta campanhas especiais, com sorteio de prêmios e vale-compras. As ações ocorrem em Porto Alegre, Região Metropolitana e Interior. Até supermercados entraram na onda para gerar mais proximidade.

A coluna listou pelo menos oito exemplos na Capital e RMPA. É o jeito de envolver os consumidores para melhorar o desempenho do setor. A previsão das entidades é que deve ter consumidor disposto a gastar mais este ano. Até porque a data foi afetada em parte no repique da pandemia no começo de 2021.

Sondagem do Sindilojas-POA apontou que 54,3% das pessoas pretendem realizar as compras em lojas de rua, intenção que era admitida por 34% dos consumidores. Os shoppings devem receber 40,6% da demanda, menos que os 45,1% no ano passado. Mais um motivo para impulsionar a vontade da clientela.

O sindicato lojista descobriu também que o fluxo físico será mais intenso, já apenas 16,9% das pessoas farão compras online, quase metade da fatia de 2021.

Compra presencial foi o que a coluna constatou em um dos shoppings. A servidora pública Juliana de Moura juntou R$ 1,5 mil em notas e trocou por três bolsas na campanha do Praia de Belas.

“Vai ser uma para a sogra, uma para minha mãe e uma para mim”, conta ela, que descarta gastar mais para novas trocas: “Acabou o dinheiro”. O fator pesa para 42% dos porto-alegrenses.

A Fecomércio-RS também registra que o preço é a variável mais importante para 59,5% dos gaúchos, que devem gastar, em média, R$ 206,09 no presente.

O "presente" de cada shopping

BarraShoppingSul: ação “Melhor presente é o tempo”. Notas de R$ 250,00 valem cupom para concorrer a um Jeep Commander, e de R$ 500,00 ganham caixa de chocolates Lindt. Até 15 de maio.

Bourbon Shopping: ação “Doce Dia das Mães”. Notas de R$ 400,00 concorrem a vales de R$ 20 mil e kits Tramontina. Center Lar: nota de R$ 300,00 concorre a vale de R$ 5 mil. Até 10 de maio.

Iguatemi: ação “Onde as mães se encontram”. Notas de R$ 450 valem caixa de rosas da Kopenhagen e cupom do sorteio de uma Mercedes-Benz GLB 200 Advance. Até dia 9.

Moinhos: ação “Dia das Mães Estilo Moinhos”. Notas de R$ 600,00 valem cupons para concorrer a joias DvoskinKulkes. Até dia 10.

Praia de Belas: ação “Compre e Ganhe”. Notas de R$ 500,00 valem uma bolsa artesanal desenvolvida pelas mulheres da ONG Orientavida. Até 8 de maio.

Total: ação “Minha Mãe merece tudo”. Notas de R$ 250,00 valem cupons em sorteios de vales compras (Totaletas). Até 8 de maio.

Canoas Shopping: ação “Mães de sorte”. Notas de R$ 300,00 valem cupons em sorteio de celulares e joias. Até dia 10.

ParkShoppingCanoas: ação “Todo o cuidado que sua mãe merece mais perto de você”. Notas de R$ 500,00 valem cupons para o sorteio de pacotes de beleza de um ano. Até 8 de maio.