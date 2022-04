Atacarejo catarinense abre terceira loja na Serra Gaúcha

"Chegamos na capital da Serra Gaúcha", avisa o diretor comercial do grupo Passarela, de Santa Catarina, Márcio Luiz Simioni, dono da bandeira de atacarejo Via Atacadista . A terceira unidade da marca abriu na "capital" Caxias do Sul nessa quinta-feira (28).

"Superou as expectativas que se tinha sobre a loja", emenda Simioni. A Via Atacadista desembarcou no Rio Grande do Sul no ano passado, quando abriu duas unidades, em Bento Gonçalves e em Farroupilha, na vizinhança de Caxias do Sul. O grupo tem um supermercado Passarela em Erechim, no Alto Uruguai, pertinho da sede da empresa, em Concórdia, em Santa Catarina.

Até o fim de 2022, o quarto atacarejo da marca abrirá em Santa Cruz do Sul, confirma Simioni.

A abertura da filial caxiense teve casa cheia, graças a um portfólio de promoções, ritual básico na estreia desse tipo de supermercado, que aposta no autosserviço, mas com mais volume. "Temos área de hortigranjeiros, padaria e açougue", lista o diretor. São mais de 10 mil itens no mix.

A unidade da Via teve investimento de R$ 40 milhões, com estrutura erguida em 15 mil metros quadrados. São 3,4 mil metros quadrados de área de vendas e mais de 200 vagas de estacionamento. Foram gerados 150 empregos diretos. A unidade de Caxias é a segunda maior em área de venda entre as três gaúchas.

A loja fica na rua Matteo Gianella, 553, perto do estádio do Caxias, diz Simioni.

"É bem central", valoriza o diretor do grupo, cuja sede é na cidade onde surgiu a gigante Sadia, hoje parte da BRF. O concorrente Stok Center, da Comercial Zaffari, fica na saída da cidade, ao lado da loja da Havan, na BR-116

O Passarela foi criado em 1986, como lanchonete. Em 1990, abriu o primeiro supermercado. O Via Passarela foi criado em 2013, com oito unidades entre os dois estados.

Os atacarejos são hoje o modelo de negócio do ramo de supermercado que mais cresce no Estado. Um impacto pode ser visto pelo ranking da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas).

Mais de dez novas lojas vão abrir este ano, segundo estimativa feita pela coluna com base nos anúncios das redes com maior penetração e grupos regionais.