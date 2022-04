Sicredi vai ter agência no distrito industrial de Cachoeirinha

Uma nova agência da Sicredi União Metropolitana RS está a caminho para dar conta de demanda de diversos segmentos. A cooperativa já formalizou a locação de espaço dentro das instalações do Distrito Industrial de Cachoeirinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA).

Em nota, a Sicredi explica que a unidade vai ser aberta na avenida das Indústrias, 750, na área industrial da cidade vizinha à Capital. A agência fica dentro do Centro das Indústrias de Cachoeirinha (CIC). Será a segunda filial da bandeira na cidade. A outra agência fica na avenida Flores da Cunha, 956, no Centro.

O projeto arquitetônico prevê ambientes para atendimento consultivo e especializado tanto para pessoa física como jurídica. "Layout moderno, de circulação funcional e propício para momentos de networking, como reuniões com clientes e fornecedores", diz a cooperativa, em nota.

A obra começa ainda no primeiro semestre. O alcance, além do distrito industrial, são oito bairros do entorno.

O presidente do CIC, Jeferson Gorziza, destacou, em nota, que a parceria "irá impulsionar ainda mais o desenvolvimento do Distrito Industrial". O vice-presidente da cooperativa, Alcides Brugnera, reforçou, também em nota, que a instalação vai facilitar a vida dos associados da região que "poderão fazer as suas transações financeiras com tranquilidade e sem precisar de grandes deslocamentos".

A Sicredi União Metropolitana RS tem mais de 60 mil associados a atua também em Alvorada, Canoas, Esteio, Glorinha, Gravataí, Porto Alegre, Sapucaia do Sul e Viamão.