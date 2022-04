Renner abre em cidade da Região Metropolitana de Porto Alegre

A Renner já tem uma nova operação na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) dentro da meta de expansão da bandeira no Rio Grande do Sul. Mais duas lojas abrem até esta sexta-feira (29) no Estado. A bandeira mais veterana da Lojas Renner terá 20 novas filiais até o fim do ano, segundo o plano divulgado pela companhia de capital aberto.

Já o total entre todas as marcas, que incluem YouCom, Camicado e Ashua, deve chegar a 40 novos pontos físicos.

A primeira das três filiais previstas até agora no Rio Grande do Sul é a segunda a abrir no Pais. Em março, entrou em operação no Rio de Janeiro a segunda unidade no conceito circular, com forte pegada de sustentabilidade, primeira aberta este ano na rede. A outra Renner circular também fica na capital, fluminense.

Moradores de Sapucaia do Sul e vizinhança contam, desde essa quarta-feira (27), com a loja na avenida Sapucaia, 2000, no Centro da cidade. O ponto tem 1.376 metros quadrados de área de venda e teve aporte de R$ 12,4 milhões, informou a companhia. São dois pisos de ambiente de venda.

A coluna antecipou na terça-feira (26) que a rede abriria na cidade. Além da unidade, estreiam nesta sexta-feira (29) mais duas no Estado.

A esperada filial do Bourbon Teresópolis abre, na Zona Sul da Capital, e a outra fica em Bento Gonçalves, no Piazza Salton, shopping que foi erguido onde foi a antiga vinícola da família que tem uma das marcas mais conhecidas de vinhos e espumantes do País.

Em Bento, a nova operação é uma realocação do antigo endereço da cidade, mas muito maior. A filial que existia foi fechada e está sendo reaberta no mall.

A Renner não informa ainda quantas mais podem abrir este ano. A coluna apurou que a RMPA terá outra unidade, mas a companhia não comenta.

Além das três unidades gaúchas, outras duas abrem em Pato Branco, no Paraná, nesta quinta-feira (28), e em Assis, no interior de São Paulo, na terça-feira, 3 de maio.