Trabalhar e ter renda em casa virou rotina para mais de 40% dos porto-alegrenses

A pandemia deixou a vida dos porto-alegrenses mais caseira, o que vira oportunidade, claro, para muitos segmentos da economia, como o de imóveis. Tamanho e localização da moradia passam a ser mais valorizados até porque, segundo pesquisa da Loft, plataforma do ramo imobiliário, 43% da população economicamente ativa (PEA) da Capital passou a trabalhar de casa (home office) ou transformou o lar em ponto de geração de renda.

Isso tudo nos últimos dois anos. O núcleo de inteligência de dados da startup, o Loft Analytics, fez levantamento recente para entender as mudanças trazidas pela pandemia na rotina das pessoas. Muitas delas mostram que vieram para ficar.

Porto Alegre é um dos recortes principais da pesquisa com 1,5 mil residentes nas cinco regiões do País. O desafio foi responder à questão "O que mudou nos lares brasileiros em dois anos de pandemia".

A Offerwise, que faz pesquisas online, coordenou a apuração. Pelos dados repassados à coluna, 37% dos entrevistados disseram que passaram a trabalhar remotamente desde março de 2020, quando a crise sanitária se inseriu na vida dos moradores, e outros 6% disseram ter aumentado a frequência do trabalho em casa no período.

No pós-pandemia, a moradia se transformou principalmente em home office (40% das pessoas), em bazares e brechós (13%), em espaço para cozinhar refeições, salgados e doces para venda (12%), em 'varejo em casa' para venda de produtos de forma independente (10%) e como ponto de representação ou consultoria de marcas de cosméticos (7%).

“A pesquisa confirma que boa parte dos brasileiros adicionou ou intensificou atividades profissionais e de renda no espaço do lar”, afirma o diretor de Comunicação da Loft, Ricardo Kauffman, em nota. "Esta é uma tendência que veio para ficar e vai influenciar a oferta de imóveis sobretudo nas grandes cidades”, projeta o diretor.

E como as pessoas conciliam a vida pessoal com a atividade?

"Dos que usam o lar para exercer uma atividade profissional, 44% contam com um cômodo específico dentro de casa para esse fim. Outros 33% utilizam um cômodo compartilhado e cerca de 20% não possuem um local específico para trabalhar", descobriu a Loft.

Entenda a pesquisa: foram 1,5 mil entrevistas com pessoas de 18 anos ou mais e das classes A, B, C, D e E. As entrevistas foram de 28 de fevereiro a 3 de março deste ano. O levantamento tem margem de erro é de 3 pontos percentuais.

São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte foram outros pontos de exame mais aprofundado do levantamento. O motivo é compreensível. A Loft atua nesses mercados.

No Rio Grande do Sul, a empresa entrou recentemente com mais força após acordo com uma das mais tradicionais imobiliárias porto-alegrenses, a Auxiliadora Predial. A plataforma vai impulsionar a venda de imóveis, usando ferramentas de maior conhecimento de perfil de pessoas que buscam unidades.

No Pais, a startup reúne mais de 40 mil imóveis à venda. O grupo Loft é dono ainda da Credihome, do CredPago, da Foxter (que atua no Estado), da TrueHome (com sede no México), da 123i e da Vista.