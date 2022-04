Renner abre três novas lojas no RS esta semana com investimento de R$ 30 milhões

Em três dias, dose tripla de novas lojas da Renner no Rio Grande do Sul. A maior varejista de moda do País soma investimento de R$ 30,5 milhões nas novas filiais, que elevarão para 48 o número de unidades no Estado da bandeira da varejista gaúcha.

Duas delas ficam em Porto Alegre e na Região Metropolitana e outra na Serra Gaúcha. Serão duas em shopping center e uma de rua.

A primeira a abrir, nesta quarta-feira (27), fica em Sapucaia do Sul. A filial tem 1.376 metros quadrados de área de venda e custou R$ 12,4 milhões, informa a companhia.

Na sexta-feira (29), tem dupla inauguração. Vai abrir finalmente a loja âncora do Bourbon Teresópolis, em funcionamento desde junho do ano passado, na avenida Aparício Borges.

A operação, com 1.434 metros quadrados de área de venda, fica no segundo piso do empreendimento e envolveu aporte de R$ 8,2 milhões. A expectativa é que a Renner gere mais fluxo na área onde fica e tem hoje apenas três negócios - livraria, loja de móveis e uma cafeteria -, no Bourbon mais novo da família Zaffari.

A terceira a abrir fica no estreante shopping Piazza Salton, em Bento Gonçalves, região turística e berço de vinícolas. O investimento foi de R$ 9,9 milhões para montar a loja em 1.602 metros quadrados. O Piazza inaugura na sexta-feira e tem como um dos atrativos a arquitetura, com fachada que é tombada.

Em nota, a rede informa que chegará a 20 novas lojas da bandeira em todo Brasil até o fim de 2022. Considerando as demais marcas, YouCom, Camicado e Ashua, a companhia deve chegar a mais 40 novas unidades físicas em 2022.

"Os pontos de venda físicos desempenham um papel fundamental no nosso processo de omnicanalidade, pois complementam toda experiência na jornada de compra dos clientes", valoriza a diretora de Operações da Lojas Renner, Fabiana Taccola, em nota sobre a expansão.

Para as varejistas, o ponto físico virou também mini hub logístico para retirada de produtos comprados no digital. O motivo é simples: encurta o tempo para o cliente ter a mercadoria para poucas horas.

A companhia tem hoje 640 lojas lojas em operação entre todas as bandeiras, incluindo as unidades no Uruguai e na Argentina, que são da Renner.

As três novas lojas da Renner no Estado inauguram após a abertura da segunda unidade do modelo circular, que ocorreu no fim de março no Shopping Park Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e deu a largada na expansão orgânica da varejista para o ano.